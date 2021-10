Uetze

Randalierer haben am vergangenen Wochenende einen Parkbügel aus der Verankerung auf dem Schulhof des Schulzentrums in Uetze gerissen. Wie die Polizei mitteilte, entstand der Schaden hinter dem Parkplatz der Schulleitung zwischen Freitag, 8. Oktober, 15.30 Uhr und Montag, 11. Oktober, 6 Uhr. Der Hausmeister hatte den abschließbaren Parkbügel am Montag in einer nahegelegenen Hecke gefunden, hieß es von den Beamtinnen und Beamten.

Der oder die unbekannte Täter beschädigten zudem eine Sitzbank, indem sie einen Balken durchbrachen. Insgesamt ist nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund 200 Euro entstanden. Die Beamtinnen und Beamten bitten Zeugen, sich bei der Polizei in Uetze unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 zu melden.

Von Maximilian Hett