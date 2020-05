Ein ungewohntes Bild hat sich während der Ratssitzung am Donnerstagabend geboten. Die Ratsmitglieder und die Vertreter der Verwaltung saßen wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt an Tischreihen, sondern in 1,5 Metern Abstand an Einzeltischen. Am Dienstagabend hatten sich die Fraktionsspitzen während der Sitzung des Verwaltungsausschusses der Gemeinde darauf verständigt, in voller Stärke zu tagen. Ganz vollständig war der Rat trotzdem nicht. Verena Claus, Marion Gellermann und Dieter Blanke ( CDU) hatten sich entschuldigen lassen.

Der Abstand zwischen den Tischen war nicht die einzige Vorsichtsmaßnahme. Am Eingang des Foyers stand eine Flasche mit einem Desinfektionsmittel. René Kohlmeyer aus dem Team Organisation der Verwaltung wies darauf hin, dass jeder die Hände desinfizieren und sich dann in eine Liste mit seinen Kontaktdaten eintragen müsse. Die Zahl der Zuhörer war auf zehn begrenzt. Die Plätze, auf die sie sich in der Agora im hinteren Zuschauerbereich setzen durften, waren genau markiert. Drei Einwohner verfolgten die Sitzung.