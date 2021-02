Die Anlage Friedrichshall in Sehnde dient ab 2023 als Umschlagplatz für Salzwasser, mit dem das Unternehmen K+S das Bergwerk Sigmundshall in Wunstorf-Kolenfeld fluten möchte.

Die Flutung des stillgelegten Bergwerks Bergmannssegen-Hugo in Ilten und Lehrte endet in diesem Jahr – in zwei Jahren sollen Kesselwagen dann Salzwasser aus Hessen anliefern, die im Sehnder Hafen in Schiffe umgeschlagen werden. Quelle: privat