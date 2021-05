Uetze

Für die Gemeinde Uetze werden seit Montag keine neuen Corona-Infektionen mehr gemeldet. Seit Pandemie-Ausbruch sind mit Stand vom Mittwoch, 12. Mai, 698 Frauen, Männer und Kinder in Uetze positiv auf das Sars-CoV2-Virus getestet worden. 17 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben. Die Inzidenz liegt vor Himmelfahrt bei 63,2.

Uetze ist eine der Regionskommunen, deren Inzidenzwert seit sieben Tagen unter 100 liegt. Auch regionsweit hat sich die Infektionslage entspannt, wie ein Blick in die Statistik der Behörden zeigt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am 12. Mai eine Inzidenz von 92,2, damit fällt die Region seit Wochen erstmals unter den wichtigen Schwellenwert von 100.

Der Weg aus dem Lockdown

Liegt die Inzidenz fünf Werktage in Folge unter 100, wird die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben, ein Hausstand kann sich mit zwei Personen ab 15 Jahren treffen, dasselbe gilt für den Sport. Die Außengastronomie kann öffnen, fürs Shoppen muss man sich zwar nach wie vor anmelden, aber das Testen entfällt, zudem sind Kultur- und Freizeiteinrichtungen wieder offen. In der Region könnten diese Lockerungen frühestens am Donnerstag, 20. Mai, in Kraft treten, sagt Regionssprecher Christoph Borschel auf Anfrage. Denn zunächst muss der Inzidenzwert bis Dienstag stabil unter 100 liegen, am Mittwoch würde die Region dann die Corona-Verordnung anpassen, die einen Tag später gültig wäre.

Lesen Sie auch Corona-Schnelltests in der Region: Hier gibt es sie kostenlos

In der Region gibt es nur noch sechs Gemeinden und Städte, deren Inzidenzwert am Mittwoch über 100 liegt. Dazu gehört Uetzes Nachbarstadt Burgdorf. Für diese meldet das Gesundheitsamt eine Inzidenz von 130,1, wie bereits am Vortag. Vier Menschen sind innerhalb von 24 Stunden positiv auf das Coronavirus getestet worden. In Lehrte hingegen ist der Inzidenzwert seit 5. Mai von 159,9 auf 53,2 gefallen, obwohl es im gleichen Zeitraum 19 weitere Infektionen gegeben hat. In Wedemark, Isernhagen und Sehnde liegt die Inzidenz sogar unter 50.

Feuerwehrleute, Kita- und Lehrkräfte einmal geimpft

In Uetze sind die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas, die Grundschullehrer und teilweise die Lehrkräfte der weiterführenden Schulen sowie die ehrenamtlichen Feuerwehrleute inzwischen einmal gegen Covid 19 geimpft. Derweil teilt das Land Niedersachsen mit, dass es in der nächsten Woche keine Erstimpfungen geben wird. Lesen Sie hier, warum das so ist.

So sieht es in den Nachbarkreisen aus

Für die benachbarten Landkreise, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen pendeln, meldet das RKI am Mittwoch folgende Inzidenzwerte: für Celle 53,7, für Gifhorn 96,3 und für Peine 124,6, das ist der vierthöchste Wert in Niedersachsen nach Salzgitter, Vechta und Wolfsburg. Niedersachsenweit liegt die Inzidenz laut RKI am Mittwoch bei 78,2, das ist der viertniedrigste Wert in Deutschland.

Von Anette Wulf-Dettmer