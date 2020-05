Uetze/Dollbergen

„Wir wollen am Dienstag, 12. Mai, wieder öffnen“, kündigt Vassiliki Roupeli, Wirtin des griechischen Restaurants Hellas in Dollbergen an. Die zahlreichen Auflagen, die voraussichtlich mit der Wiedereröffnnung während der Corona-Pandemie verbunden sind, stellen für sie und andere Restaurantbetreiber in der Gemeinde Uetze eine Herausforderung dar. Zumal sie bis Freitag, 8. Mai, noch nicht die genauen Vorschriften kannten.

„Ich darf nur jeden zweiten Tisch besetzen“, sagt Roupeli. Außerdem müssen die Gäste Tische reservieren lassen sowie ihren Namen und ihre Anschrift mit Telefonnummer hinterlassen. „Wer das nicht preisgibt, darf leider nicht rein“, stellt die Dollbergerin klar. Die Gäste müssten sich draußen die Hände desinfizieren. Die Bedienung müsse einen Mund- und Nasenschutz tragen. Das sind die Regeln, die ihr bislang bekannt seien.

Anzeige

Tische sind nach jeder Nutzung zu desinfizieren

Ebenfalls ab Dienstag will auch Virgilio Tripari in seinem Restaurant La Rocca in Uetze wieder Gäste bewirten. Nach seinen Worten wird es „nicht einfach sein“, die Vorgabe zu erfüllen, dass höchstens die Hälfte der Plätze belegt sein darf. Um Platz und Abstand zu schaffen, werde er wohl einige Stühle und Tische aus seinem Lokal entfernen. Neu werde auch sein, dass er die Tische desinfizieren muss, nachdem die Gäste gegangen seien.

Weitere HAZ+ Artikel

Kreuzkrugwirtin schult ihre Mitarbeiter

Das Landgasthaus Kreuzkrug hat die Wiedereröffnung auf Freitag, 15, Mai, verschoben. „Um es vernünftig zu machen, müssen wir ein Konzept haben. Daran arbeiten wir gerade“, berichtet die Wirtin Nadine Luxa. Tischdekorationen seien tabu. Die Speisekarten müssten laminiert sein. „Man muss an viele Kleinigkeiten denken, um es den Gästen gemütlich zu machen“, sagt Luxa. Wichtig sei auch die Schulung der Mitarbeiter, damit diese die Auflagen wie das Ausfüllen der Kontaktformulare kennen.

Mythos öffnet die Terrasse

Nicht so viel Vorlauf benötigt das griechische Restaurant Mythos. „Wir freuen uns darauf, ab Mittwoch, 13. Mai, 17 Uhr, wieder Gäste begrüßen zu können“, kündigt Tula Papaefthymiou an. Die Besucher könnten auch wieder draußen auf der Terrasse sitzen. Bis dahin werde man alles vorbereiten, damit der Besuch für die Gäste ein sorgloses Erlebnis werde.

„Irgendwann muss es wieder losgehen“, sagt Hans-Jürgen Schasse, Urgestein unter den Uetzer Gastwirten. Weil der Eigentümer des Hotels Deutscher Kaiser bisher immer montags Ruhetag hat, will er am Dienstag eröffnen. Die Auflagen warte er noch ab.

Die Verwaltung berät die Restaurants

Nach Auskunft des Gemeindesprechers Andreas Fitz haben sich viele Gastronomen im Rathaus nach den Bedingungen für die Wiedereröffnung von Restaurants, Gaststätten und Cafés erkundigt. „Wir beraten sie zunächst, wie die Vorschriften umzusetzen sind, bevor wir kontrollieren“, sagt Fitz. Eine verbindliche Auskunft konnte die Verwaltung bis Freitag allerdings nicht geben. Bis Mittag habe die offizielle Verordnung der Region Hannover noch nicht vorgelegen, berichtet Fitz.

Landhaus Wilhelmshöhe öffnet noch nicht

Für Steffen Speck, Inhaber des Landhauses Wilhelmshöhe, stand bereits am Donnerstag fest, wegen der Corona-Bestimmungen vorerst den Restaurantbetrieb nicht wieder aufzunehmen. „Wir gehen davon aus, dass zu uns nur wenige zum Essen kommen würden“, sagt Speck. Der Personalaufwand würde sich für wenige Gäste nicht rentieren. Die Kunden der Wilhelmshöhe seien überwiegend ältere Menschen. Viele von ihnen trauten sich noch nicht in die Öffentlichkeit, vermutet der Wirt. Das Hauptgeschäft der Wilhelmshöhe sind nach seinen Angaben Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern. Speck hofft, die bald wieder ausrichten zu dürfen. Vorerst will er weiter nur einen Bringdienst für Speisen anbieten.

„Wir werden nicht öffnen“, sagt auch Irene Bannier, Betreiberin des Imbisses Raschpichler an der B 188. In ihrem kleinen Gastraum könne sie die vielen Vorschriften nicht erfüllen. Bannier will im Mai weiter auf ihren Bring- und Abholservice setzen.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

So trotzen Uetzer Gastronomen der Corona-Krise

Essen außer Haus soll Fortbestand des Dollberger Lokals sichern

Von Friedrich-Wilhelm Schiller