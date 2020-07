Uetze

Die drei Grundschulen in der Gemeinde Uetze gehen auf Nummer sicher bei der Einschulung ihrer Erstklässler am Sonnabend, 29. August. Wegen der Corona-Pandemie werden die Feiern in kleinerem Rahmen stattfinden. In der Grundschule Uetze-Eltze dürfen nur zwei Erwachsene das Kind zu den halbstündigen – klassenweise gestaffelten – Begrüßungen begleiten. Geschwisterkinder dürfen nicht mit in die Turnhalle.

Wer passt auf das kleine Geschwisterkind auf?

Das stellt die Familie Petrusky, die außer ihrer Tochter auch ein dreijähriges Kind hat, vor Probleme. „Wir sind zugezogen, sodass wir hier vollkommen alleine sind. Eltern wohnen 2,5 Stunden entfernt“, beschreibt sie die Situation. Diese müssten morgens um 6 Uhr losfahren, um ab 9 Uhr auf eine halbe Stunde auf ein Kind aufzupassen. Familien hätten in den vergangenen Monaten so viele Einschränkungen hinnehmen müssen. „Nun werden wir wieder einmal bestraft. Möbelhäuser, Fußball, alles geht wieder, aber bei der Einschulung werden Geschwisterkinder ausgegrenzt und wir vor große Probleme gestellt.“

Wie von der Schule zu erfahren ist, sind jüngere Geschwister auch in Jahren ohne Corona draußen geblieben, weil sie zu viel Unruhe in die Einschulungsfeier gebracht hätten. Wegen der Corona-Pandemie wird auf eine Feierstunde mit Gesang und Aufführung verzichtet. Die Kinder werden nur von ihren künftigen Klassenlehrerinnen und -lehrern begrüßt. Zudem werde darauf geachtet, dass die Eltern der einzelnen Klassen sich beim Kommen und Gehen nicht begegnen.

Keine Aufführung, dafür eine Geschichte

In der Grundschule Am Storchennest in Hänigsen läuft die Einschulung ähnlich ab. Die rund 80 Kinder werden ab 9 Uhr zeitlich gestaffelt und klassenweise – es wird vier erste Klassen geben – empfangen. „Es gibt keine Aufführung, aber es wird eine Geschichte vorgelesen“, sagt Schulleiterin Kerstin Ackermann. Begleitet werden dürfen die Erstklässler von zwei Personen. „Geschwister waren auch vorher bei der direkten Feier nicht dabei, sie blieben mit den anderen Anverwandten draußen“, erläutert die Rektorin. „Die Hauptpersonen an diesem Tag sind die Einschulungskinder.“

Der Ablauf der Einschulung sei beim Elternabend vor den Ferien besprochen worden, sagt Ackermann. „Die Eltern haben erklärt, dass sie eine Lösung finden für die Geschwister.“ Eine schriftliche Einladung wie in Uetze und Eltze haben die Eltern noch nicht erhalten. „Erst ab 12. August werden wir Briefe mit den Details der Einschulung verschicken“, kündigt die Rektorin an. So könnten eventuelle coronabedingte Änderungen noch berücksichtigt werden.

In Dollbergen dürfen Geschwister mitkommen

In der Löwenzahnschule in Dollbergen gelten wegen der Corona-Pandemie ebenfalls besondere Regeln. Allerdings darf jeder Abc-Schütze nicht nur seine Eltern, sondern auch seine Geschwister mitbringen. „Alle anderen müssen leider zu Hause bleiben“, heißt es in der Einladung. Die Einschulungsfeier findet für alle Klassen gemeinsam ab 10.30 Uhr in der Sporthalle statt. Während der Veranstaltung besteht Maskenpflicht, die Mund-Nasen-Bedeckung muss jeder mitbringen. Am Eingang der Halle sind die ausgefüllten Anwesenheitsnachweise abzugeben und die Hände zu desinfizieren.

Von Anette Wulf-Dettmer