Die Schulen in Niedersachsen bleiben bis Freitag geöffnet. Doch die Schüler und Schülerinnen müssen seit Montag, 14. Dezember, nicht in den Unterricht kommen, sondern können auch zu Hause lernen. Am ersten Tag haben diese Möglichkeit in den vier Uetzer Grundschulstandorten jedoch relativ wenige genutzt. „So etwa 15 Prozent der Kinder sind zu Hause geblieben“, berichteten die drei Schulleiterinnen am Montag.

In Dollbergen soll das Jahr entspannt zu Ende gehen

„Montag und Dienstag werden noch Klassenarbeiten geschrieben“, sagte die Dollberger Rektorin Iris Mundry-Nöhre. „Die Kinder haben dafür am Wochenende gelernt, deshalb finden sie auch statt.“ Doch diejenigen, die nicht kommen, könnten die Arbeiten ganz entspannt nachschreiben, erklärte sie. In der Dollberger Löwenzahnschule soll das Jahr insgesamt entspannt für die Schüler ausklingen. Das Lehrerkollegium habe sich darauf geeinigt, fürs Homeschooling keine übermäßig vielen Aufgaben zu stellen. „Es sollen alle ein Bisschen zu tun haben, aber nicht zu viel“, sagte Mundry-Nöhre. Die Kinder haben sich am Montag die Lernpläne für eine Woche aufgeschrieben oder sie bekommen sie per E-Mail zugeschickt.

Ab Mittwoch werden die Dollberger Kinder in Kohorten unterrichtet. Für jeden Jahrgang der zweizügigen Schule hat die Rektorin eine Lehrerkraft eingeteilt und zusätzlich einen Springer. „Denn ich gehe davon aus, dass die Hälfte der Schüler zu Hause bleibt“, sagte sie. Die Eltern müssten der Schule auf jeden Fall mitteilen – per E-Mail oder telefonisch – ob sie ihr Kind zur Schule schicken oder es zu Hause lassen. „Damit wir verlässlich planen können und den Überblick behalten.“

Vierte Klassen schreiben noch einen Aufsatz

In Hänigsen werden alle, die in dieser Woche zur Schule kommen, auch unterrichtet. „Sie lernen denselben Stoff wie die Homeschüler“, sagte Rektorin Kerstin Ackermann. Auch in der Schule am Storchennest steht noch eine Klassenarbeit an: Die Vierten schreiben einen Aufsatz. Mit der „schlanken Lösung“ ohne Notbetreuung und auf Freiwilligkeit solle der Schulbetrieb laut Kultusministerium effektiv heruntergefahren werden, erklärte sie. Ackermann ist aber eher skeptisch, ob das Ziel tatsächlich erreicht wird und die Schulen ab Mittwoch weitgehend leer sind.

Schüler haben alle Bücher mitgenommen

Auch Karin Schulz, Rektorin der Grundschule Uetze mit der Außenstelle Eltze, teilt diese Skepsis. „Heute waren die Klassenräume noch gut gefüllt“, sagte sie am Montag. Bis einschließlich Freitag seien alle Schüler, die zu Hause bleiben, zum Homeschooling verpflichtet. „Das sind keine vorgezogenen Ferien. Wir haben allen Schülern schon am Freitag ihre Bücher und Arbeitsblätter mit nach Hause gegeben.“ Die Aufgaben, die sie erledigen sollen, haben die Lehrer laut Schulz in ein Internet-Portal eingestellt.

Die Weihnachtsferien beginnen am Montag, 21. Dezember, zwei Tage früher als eigentlich geplant. Deshalb bietet die Hänigser Grundschule an diesen beiden Tagen eine Notbetreuung ohne Unterricht an. „Bislang haben wir aber nur wenige Anmeldungen“, sagte Rektorin Ackermann. Die Anmeldefrist für die Notbetreuung ende am 15. Dezember.

Einheitliche Regeln im Schulzentrum

Wie sich die neuesten Beschlüsse in dieser Woche im Schulzentrum Uetze auswirken, darüber informieren die Aurelia-Wald-Gesamtschule (AWG) und das Gymnasium unter den Eichen in einem gemeinsamen Elternbrief. „Das haben wir letztens schon genauso gemacht“, sagt Ria Loosveld, die die AWG kommissarisch leitet: „Wir haben pro Schule etwa 650 Schüler und befinden uns unter einem Dach. Wenn wir verschieden verfahren, sorgt das nur für Verwirrung.“

Da laut Vorgabe des Landes Niedersachsen zwar die Präsenzpflicht aufgehoben ist, die Schulen aber bis Freitag geöffnet bleiben, sollen die Eltern die Kinder, die von Mittwoch bis Freitag am Präsenzunterricht in der AWG und am Gymnasium teilnehmen sollen, explizit anmelden. „Das geht ganz unkompliziert über ein Formular auf unseren Homepages“, sagt Loosveld. Ihr Kollege am Gymnasium, der stellvertretende Schulleiter Diethard Raudszus appelliert an die Eltern: „Wem es möglich ist, möge sein Kind zuhause lassen.“

Aufgaben fürs Homeschooling per IServ

Etwa die Hälfte aller Schüler der AWG waren von ihren Eltern für Donnerstag und Freitag bereits aus dem Präsenzunterricht abgemeldet worden, am Gymnasium spricht Raudszus von „einem großen Teil“. Nachdem der Unterricht am Montag und Dienstag an beiden Schulen ganz normal nach Plan verlaufen sollte – inklusive des Schreibens von Klassenarbeiten – müssen die Lehrer sich von Mittwoch an auf zwei verschiedene Weisen um ihre Schüler kümmern: Diejenigen, die zu Hause bleiben, werden bis zu den Ferien im Homeschooling per IServ mit Aufgaben versorgt. Die anderen lernen in der Schule. „Das ist ganz schön herausfordernd für meine Kolleginnen und Kollegen“, sagt Loosveld.

Augenmerk liegt auf dem Abschlussjahrgang

Da nicht abzusehen sei, wie im Januar unterrichtet werden kann, hätten die Lehrer noch einmal einen genauen Blick auf die geplanten Klassenarbeiten geworfen. „Wir haben eine Arbeit im Abschlussjahrgang vorverlegt, damit die Schüler sie nicht erst irgendwann nach Weihnachten schreiben müssen“, sagt die Schulleiterin. Nicht jedes Kind könne in den Ferien gut lernen. „Und schließlich geht es in den zehnten Klassen um das Zeugnis, mit dem man sich bewirbt. Da möchten wir den Schülern alle Möglichkeiten geben, ihr Wissen zu zeigen.“ Am Gymnasium werden eine Arbeiten in den Januar verschoben, doch das sei relativ problemlos, sagt Raudszus.

