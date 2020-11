Uetze

Der Teil-Lockdown ist ein herber Rückschlag für den Schützenverein Uetze. Die Ehrenamtlichen haben mit viel Aufwand und erheblichen Investitionen ein Hygienekonzept erstellt, um das Vereinsleben und das Training ihrer Bundesligamannschaft wieder anlaufen zu lassen. Doch seit November ist auch das nicht mehr erlaubt. „Bis auf das Einzeltraining der Schützen ist ab sofort alles wieder abgesagt“, sagt Vereinsvorsitzender Donald Albrecht.

Damit reagiert der Verein, der das Schießen als Breiten- und als Leistungssport betreibt, auf die neue Corona-Verordnung. Dabei hatten die Schützen ihren Schießstand gerade erst mit transportablen Plexiglasscheiben ausgestattet – als zusätzlichen Schutz zum Mindestabstand von zwei Metern zwischen jedem Schießenden. „Elf Stück hat der Förderverein angeschafft“, berichtet Albrecht.

So läuft der Schießbetrieb ab 2. November

Die neue Corona-Verordnung sieht vor, dass bei kontaktlosen Individualsportarten wie Sportschießen nur maximal zwei Personen gleichzeitig zulässig sind. Da beim Schießen ab zwei Personen aber immer eine Aufsicht erforderlich ist, kann im Schützenverein nur jeweils eine Person trainieren, erläutert Albrecht. Wer die Möglichkeit zum Einzeltraining nutzen will, muss sich vorher bei Trainern oder dem Vorstand anmelden und bekommt dann eine Übungszeit zugewiesen.

„Erste Anmeldungen liegen bereits vor“, sagt Albrecht. Denn vor allem die Sportschützen müssen in Übung bleiben. Die erste Mannschaft des SV Uetze schießt in der zweiten Bundesliga. Diese Wettkämpfe, bei denen mehreren Mannschaften an einem Ort aufeinandertreffen, finden laut Albrecht in diesem Jahr nicht statt. „Von der Kreis- bis zur Bundesliga ist alles abgesagt. Wir schneiden praktisch ein ganzes Jahr raus.“

Vereinschef: Es ist einfach frustrierend

„Wir haben sehr viel Aufwand betrieben. Unser Hygiene-Konzept umfasst 35 Punkte und sieht unter anderem auch Einbahnregelungen im Vereinsheim vor“, sagt Albrecht. „Deshalb ist es einfach frustrierend, dass sich einige Menschen nicht an die Spielregeln halten und sich jetzt alle wieder einschränken müssen.“

Seit Oktober lief das Training im Schichtbetrieb ab, damit nie mehr als fünf Leute gleichzeitig auf dem Schießstand waren. Die Schützen haben sogar mit den Vereinsmeisterschaften begonnen. Sie sollen auch weiterlaufen und zwar wie das Training – ein Schütze oder eine Schützin allein auf dem Schießstand. „Darts ist hingegen komplett eingestellt, denn einzeln macht in dieser Sportart keinen Sinn“, sagt Albrecht.

Kommt Fernwettkampf für Bundesliga-Schützen?

Für die Sportschützen der zweiten Bundesliga soll es möglicherweise eine Art Fernwettkampf geben. „Leistungsschützen müssen sich direkt miteinander messen können, damit sie sehen, wo sie stehen und ob ihr Training etwas bringt“, erklärt Albrecht, der auch Trainer im Verein ist. Die Nordvereine der ersten und zweiten Bundesliga hätten bereits verabredet, solch einen Mannschaftswettkampf mithilfe von digitalen Medien auszurichten – „wenn es denn erlaubt ist, dass fünf Leute sich treffen dürfen.“

Jahresversammlung steht noch aus

Der Schützenverein Uetze hat allerdings auch noch ein andere Baustelle: Die Jahresversammlung konnte bislang wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen nicht stattfinden. „Die Berichte der Abteilungen für 2019 haben wir den Mitglieder längst schriftlich zugeschickt“, berichtet Albrecht. Aber für Nachfragen und die Kassenkontrolle inklusive Entlastung des Vorstands sei eine Versammlung nach der Satzung nicht verzichtbar. Die Gemeinde habe dem Verein jetzt als Versammlungsort die Agora angeboten. Am Dienstag, 3. November, ist die Vorstandssitzung – und dann wolle man entscheiden, wo und wie getagt wird.

Von Anette Wulf-Dettmer