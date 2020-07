Phytophthora und Alternaria: So heißen Pilze, die Uetzer Kartoffelanbauern das Leben schwer machen. Bei schwülwarmem Wetter vermehren sie sich explosionsartig. Um möglichst wenig Pflanzenschutzmittel zu spritzen, lässt sich ein Schwüblingser Landwirt erstmals von bayerischen Wissenschaftlern beraten.

So will ein Landwirt den Einsatz von Spritzmitteln minimieren

Uetze - So will ein Landwirt den Einsatz von Spritzmitteln minimieren

Uetze - So will ein Landwirt den Einsatz von Spritzmitteln minimieren