Uetze

Verkehrssicherheit und Komfort für die Passanten haben Priorität beim Ausbau der Osterstraße in Uetze. Der Ratsausschuss für Verkehr, Umwelt und Planung hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend die Details für die Erneuerung der teils noch mit Kopfsteinpflaster belegten Straße beschlossen. Dem Wunsch des Uetzer Ortsrats, im Bereich des Fuhseufers am Nordende der Osterstraße den Gehweg zu pflastern statt als Rasenfläche anzulegen, ist der Ausschuss gefolgt.

Der Planungsentwurf, dem der Rat in seiner Juli-Sitzung noch zustimmen muss, sieht im Einmündungsbereich der drei Straßen –Kaiser-, Schmiede- und Osterstraße – jetzt wie folgt aus: Auf der Westseite entsteht ein Gehweg mit einer Breite von mindestens 1,70 Meter und auf der Ostseite entlang der Fuhse ein drei Meter breiter Bürgersteig. Sie erhalten ein Hochbord und rotes Verbundsteinpflaster. Zudem wird die 5,50 breite Fahrbahn im Kreuzungsbereich mit der Schmiedestraße aufgepflastert, sodass diese auf Gehwegniveau liegt.

Der Einmündungsbereich Osterstraße (vorn), Schmiedestraße (links) und Kaiserstraße (im Hintergrund) bekommt auf beiden Straßenseiten einen gepflasterten Bürgersteig. Quelle: Mark Bode

Aufpflasterung soll Verkehr entschleunigen

Vorgesehen ist, alle Kreuzungsbereiche und Einmündungen im Verlauf der Osterstraße aufzupflastern. Die Gehwege seien dadurch in der gesamten Osterstraße höhengleich, mit Ausnahme der Absenkungen der Anliegerzufahrten. Das hat laut des Teams Bauleitplanung des Rathauses zum einen den Vorteil, dass die Straße für Rollstuhlfahrer, Menschen mit Gehhilfen und Eltern mit Kinderwagen barrierefrei zu nutzen ist. Zum anderen werde dadurch der Fahrzeugverkehr entschleunigt.

Die Fahrbahn der Osterstraße wird auf ihrer gesamten Länge eine Breite von 5,50 Meter haben und mit Bitumen asphaltiert. Die rot gepflasterten Gehwege zwischen Einmündung Schmiedestraße und Dedenhäuser Straße werden auf der Westseite mindestens 2,25 Meter und auf Ostseite 1,10 breit sind. Am Prallufer der Fuhse wird eine 35 Meter lange Gambionen-Stützmauer errichtet, um ein Abrutschen des Straßenuntergrunds in den Fluss zu verhindern. Die Kosten für diese Baumaßnahme – circa 126.000 Euro – müssen die Anlieger nicht mitbezahlen.

Baubeginn für 2021 geplant

Darüber hinaus soll die Bushaltestelle Gifhorner Straße/Kaiserstraße barrierefrei gestaltet werden. Kosten: circa 74.000 Euro. Dafür wird bei der Region Hannover ein Zuschussantrag gestellt.

Insgesamt werden die Ausbaukosten der Osterstraße mit rund 1,59 Millionen Euro kalkuliert. Um die Kosten für die Gemeinde und die Anlieger so gering wie möglich zu halten, soll beim Landesamt für Straßenbau bis spätestens 31. August der Antrag gestellt werden, 65 Prozent der förderfähigen Kosten zu übernehmen und das Projekt ins Jahresprogramm 2021 aufzunehmen. „Die Bauarbeiten könnten dann 2021 beginnen“, sagt Karin Windhausen, Teamleiterin Bauleitplanung, Straßen und Umwelt.

Von Anette Wulf-Dettmer