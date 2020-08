Uetze

Vier Jugendliche haben am Freitagabend gemeinsam auf dem Spielplatz an der Fridtjof-Nansen-Straße in Uetze gefeiert. Die drei Jungen und ein Mädchen machten dabei offenbar so viel Lärm, dass Anwohner sie um 19.30 Uhr mahnten, leiser zu sein. Doch statt ihren Geräuschpegel herunterzufahren, sollen sie die Erwachsenen beleidigt haben.

Attacke eines Jugendlichen missglückt

Plötzlich soll ein Junge einen Anwohner sogar angegriffen haben. Der Mann konnte laut Polizeibericht dem gegen ihn gerichteten Faustschlag ausweichen. Dabei fiel jedoch seine Brille zu Boden und wurde beschädigt.

Nach dieser missglückten Attacke verließen die vier Jugendlichen nach Angaben der Anwohner den Spielplatz, auf dem sich eigentlich nur Kinder bis zwölf Jahre aufhalten dürfen. Die Anwohner, denen die Vier nicht bekannt sind, informierten die Polizei über den Vorfall. Sie konnten nur mitteilen, dass zur Gruppe ein schwarzer Junge gehörte.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht die Jugendlichen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Zu erreichen sind die Beamten in Burgdorf unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 und in Uetze unter (0 51 73) 92 54 30.

Von Anette Wulf-Dettmer