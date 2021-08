Uetze

„Das ist unsere Sandspielecke und das das Waschbecken“, erklärt Mattheo und zeigt auf eine Muschel auf einer Papprolle. „Die Stühle habe ich gebaut“, sagt Melody und zeigt auf drei stabile Holzkonstruktionen, die mit Nägeln zusammengefügt sind. Alle Teile gehören zur Einrichtung eines kleinen selbstgebauten Klassenzimmers, das beim neuen Sommerferienprojekt „Sprachsommer“ im Uetzer Familienhaus entstanden ist.

Melody, Mattheo und 18 weitere Kindergartenkinder sind zwei Wochen lang in die Kita gekommen, wo sie sich intensiv mit den Themen „Bauen und Konstruieren“ sowie „Wasser“ beschäftigt und dabei spielerisch das Sprechen geübt haben. Das ist das Ziel des Sprachsommers, mit dem die Region Hannover Defizite ausgleichen will, die durch die lange Schließung der Kitas in der Corona-Pandemie entstanden sind. „Wir haben die Eltern aller Uetzer Kitas über das Angebot informiert, und sie konnten entscheiden, ob sie ihr Kind anmelden“, sagt Familienhausleiterin Anne Wichmann.

„Die Einschränkungen waren für Kinder besonders belastend und wirken noch nach“, erklärt Robert Wolf vom Fachbereich Frühe Bildung in der Region, der das Projekt initiiert hat. So zeigten die aktuellen Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen in den Regionskommunen, dass der Anteil der Kinder, die nur eingeschränkt oder gar kein Deutsch sprechen, signifikant zugenommen habe. „Die aktuellen Sprachauffälligkeiten sind auf Corona zurückzuführen“, steht für Wolf fest. Wobei er den Eltern keinen Vorwurf mache, denn das „können sie parallel zum Homeoffice auf die Dauer nicht leisten“.

Mattheo (von links) und Melody erklären die Einrichtung des Klassenzimmers, das sie während des Sprachsommers gebaut haben. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

„Wichtig ist, dass die Kinder zu Wort kommen“

Regionsweit beteiligen sich fünf Kommunen mit insgesamt zehn Kita-Gruppen mit jeweils maximal 15 Jungen und Mädchen an dem Projekt. In Uetze sind es zwei Gruppen gewesen, die von jeweils drei Erwachsenen – zwei Erzieherinnen oder Erziehern aus Uetzer Kitas sowie eine Studentin – betreut worden sind. Vorbereitet haben sich Fachkräfte und Studenten gemeinsam auf den zweiwöchigen Sprachsommer, der in der regulären Schließzeit der Uetzer Kitas und damit in der Urlaubszeit der Mitarbeiter stattfand. Die Honorarkräfte hat die Region aus dem Bundesprogramm „Kita-Einstieg“ finanziert. „Rund 20.000 Euro hat das für zehn Kitas gekostet“, sagt Wolf. Die zusätzlichen Stunden der angestellten Erzieher und Erzieherinnen bezahlt die Kommune.

Im Unterschied zur üblichen Sprachförderung in den Kitas, bei der Fachkräfte mit den Kindern in einem Extraraum üben, wird beim Sprachsommer alltagsintegriert gelernt. „Wir nehmen Situationen, die bei den Themen Bauen und Konstruieren und Wasser entstehen, um mit den Kindern zu sprechen. Wichtig ist dabei, dass die Kinder zu Wort kommen“, betont Wolf.

Leo probiert aus, welche Dinofigur schwimmt und welche so schwer ist, dass das Wasser sie nicht trägt. Erzieherin Ann-Kathrin Ulbrich schaut zu und lässt sich von Leo erklären, was bei seinem Experiment passiert. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Erzieherin Annette Homer aus der Buddelkiste hat mit zwei Kindern mit Migrationshintergrund an dem Projekt im Familienhaus teilgenommen. „Für die beiden hat der Sprachsommer mit den kleinen Gruppen etwas gebracht, sie sprechen jetzt mehr“, berichtet Homer. Für Eltern, die die Sprachfähigkeit ihrer Kinder fördern wollen, hat die erfahrene Erzieherin ein einfaches Rezept: Viel reden und erzählen mit den Kindern.

Kann man Wasser färben? Die Kinder testen das mit Brausetabletten. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

So geht es weiter mit dem Projekt

„Für die Kinder war es eine schöne Erfahrung, sich intensiv mit einem Thema zu beschäftigen. Sie fühlen sich wie kleine Experten“, schildert Janne Kaufmann, Studentin für Kindheitspädagogik, ihre Beobachtungen. Der Sprachsommer soll in der Region keine einmalige Aktion sein. „Wir sind schon in Gesprächen wegen der Finanzierung sowie wegen des Wie und Wo“, sagt Fachberater Wolf. „2022 soll es auf jeden Fall wieder einen Sprachsommer geben, eventuell auch in Herbst und Winter.“

Von Anette Wulf-Dettmer