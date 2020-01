Sternsingeraktion in Uetze endet mit Spendenrekord

Uetze

Genau 5022,97 Euro haben die Sternsinger der katholischen St.-Matthias-Gemeinde bei ihren Hausbesuchen in Uetze, Katensen, Schwüblingsen und Dollbergen gesammelt. „Das ist ein neuer Rekord“, erklärt Organisator Stefan Hoffmann, der die Aktion organisiert hat. Die Jungen und Mädchen seien von der Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft der Menschen überwältigt, berichtet er. Denn zusätzlich zu den Geldspenden erhielten sie von den Besuchten auch Süßigkeiten.

Das Geld fließe nicht in den Libanon, um dort tätige Hilfsorganisationen zu unterstützen, sondern in ein besonderes Sternsingerprojekt, erklärt Hoffmann. „Der Verein Stern der Hoffnung betreibt in Sao Paulo in Brasilien und in Benin in Afrika Heime für Aidswaisen und versucht, diese Kinder in ein selbstbestimmtes Leben zu begleiten.“ Das Kindermissionswerk, das seit Jahrzehnten Ausrichter der Sternsingeraktion ist, hatte für 2020 den Libanon als Hauptspendenempfänger vorgesehen.

Besucht haben die jungen Sternsinger – aufgeteilt in mehrere Gruppen – private Haushalte, Schulen, Kindergärten und Seniorenheime. Mit dem Besuch des Uetzer Rathauses, bei dem die Kinder aus Uetze und Eltze von Bürgermeister Werner Backeberg begrüßt wurden, endete traditionell auch die Aktion in der Gemeinde.

Von Anette Wulf-Dettmer