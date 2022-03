Hänigsen

Der TSV Friesen Hänigsen fördert den sportlichen Nachwuchs: Kinderhandball können schon die Kleinsten kennenlernen. Jedoch hat der Handball bei den Minis nicht viel mit dem eigentlichen Sport zu tun, heißt es vom Verein. Es geht weniger darum, die Grundlagen dieser Sportart zu erlernen. Stattdessen sollen die Kinder erste Erfahrungen mit Sport, sportlichen Gemeinschaftsspielen und Bällen verschiedenster Formen, Farben und Größen machen und sich austoben, geben die TSV-Verantwortlichen als Ziel aus.

Mehr als nur Bälle kommen zum Einsatz

Doch nicht nur Bälle kommen zum Einsatz. Die Kinder experimentieren auch mit Reifen und Schwungtüchern. „Damit soll der natürliche Bewegungsdrang der Kinder gefördert werden“, erklärt Übergangsleiterin Sandra Rybicki. Die Minis sollen sich nicht nur sportlich betätigen, sondern auch die Gelegenheit bekommen, sich in Motorik und Koordination zu üben. Zwischendurch besteht die Möglichkeit, immer wieder verschiedene Spiele auszuprobieren. Damit will der Verein nicht nur eine Vielzahl an Lerngelegenheiten bieten, sondern auch die Kreativität fördern.

Übergreifendes Ziel des Kinderhandballs sei der Spaß am Sport. Und das kommt gut an: Die Handballgruppe ist mit bis zu 20 Kindern schon recht voll, eine zweite Gruppe ist derzeit nicht in Planung, aber vielleicht Zukunftsmusik. Die Kleinen treffen sich wöchentlich. Jeden Dienstag beginnt das Training um 15.30 Uhr. Teilnehmen können Vier- und Fünfjährige. Für die Älteren gibt es schon andere Gruppen. Interessierte können sich auf der Website des TSV Friesen Hänigsen auf www.tsvfh.de über alle Gruppen näher informieren.

Von Franziska Hubl