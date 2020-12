Tempo 30: Uetzes Ortsräte schlagen elf Straßen für Regionsprojekt vor

Uetze

Die Ortsräte in der Gemeinde Uetze stehen dem Innovationsprojekt der Region Hannover zur Verkehrsberuhigung positiv gegenüber. Bis auf Altmerdingsen haben alle Ortsteile mindestens eine Kreisstraße für Tempo 30 benannt. Die Ortspolitiker erhoffen sich davon, die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Ob wirklich alle Vorschläge von der Verwaltung an die Region weitergegeben werden, das entscheiden der Verwaltungsausschuss der Gemeinde und der Rat.

Das sind die Vorschläge der Ortsvertreter

In Dedenhausensieht der Ortsrat gleich zwei Stellen als prädestiniert für eine Verkehrsberuhigung an: Die Eltzer Straße/Zum Bahnhof von der Einmündung der Straße Der Zuschlag bis zur Kreuzung der Straßen Edelhof und Hopfenfeld, sowie die Uetzer Straße vom Ortsschild aus Richtung Uetze kommend bis hin zur Einmündung Gauseworth.

Die Eltzer Politikerschlagen vor für das Projekt die Straße Zur Eltzer Mühle und die Plockhorster Straße vor, beide bilden gemeinsam eine Achse durch den Ort.

In Schwüblingsengeht es um die Beerbuschstraße und die Straße Am Lahkamp.

In Obershagensähe der Ortsrat Tempo 30 gern auf der Hauptstraße mit den Hausnummern 98 bis 142. In diesen Bereich ist die Kita Auezwerge.

In Katensenbenennt der Ortsrat die Ortsdurchfahrt Katenser Hauptstraße für das Projekt der Region.

In Uetzewünschen sich die Lokalpolitiker, dass die Autofahrer auf der Nordmannstraße langsamer unterwegs sind.

In Dollbergensteht die Bahnhofstraße vom Feuerwehrhaus bis zu den Eichen an Bahnhof auf der Wunschliste.

Hänigsens Wunsch ist nicht unproblematisch

In Hänigsen hat der Ortsrat die Alte Bahnhofstraße vorgeschlagen. Dabei gibt es laut Gemeindeverwaltung allerdings ein Problem: Der Streckenabschnitt von der Einmündung der Obershagener Straße bis zur Kreuzung mit der Straße Am Fließgraben ist keine Kreisstraße und kann somit für das Regionsprojekt nicht gemeldet werden. Gemeldet wird jedoch der südliche Teil der Alten Bahnhofstraße von der Henighuser Straße bis Einmündung Obershagener Straße. Die Hauptverkehrsstraßen in Hänigsen wiederum können nicht für das Projekt gemeldet werden, weil sie Landesstraßen sind.

Von Sandra Köhler