Uetze/Dollbergen

Till Schumann ist mit 24 Jahren der mit Abstand jüngste Ratsherr im Uetzer Gemeinderat. Der Nachrücker für den früheren Dollberger Ortsbürgermeister Jürgen Buchholz ( SPD) ist allerdings kein Neuling in der Kommunalpolitik. Seit 2016 gehört der Sohn des Frischmarktbetreibers in Dollbergen dem dortigen Ortsrat an. Und er ist stellvertretender Ortsbürgermeister.

Schumann war auch Mitgründer der Juso-AG

Zudem ist Schumann Gründungsmitglied der 2016 nach jahrelanger Abstinenz ins Leben gerufenen Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten (Juso-AG) und deren Sprecher. Als stellvertretender Schriftführer im SPD-Ortsverein Uetze hat er zudem Erfahrung in der Vorstandsarbeit sammeln können.

18 Jahre alt muss man mindestens sein, um zum Ratsmitglied gewählt werden zu dürfen. An einen so jungen Ratsherrn wie Schumann kann sich laut Gemeindesprecher Andreas Fitz keiner in Uetze erinnern. Warum also engagiert sich ein so junger Mann politisch? Für Schumann ist der Fall klar: „Ich will meinen Teil zur Demokratie und gegen Nazis beitragen.“ Ein prägendes Erlebnis, in dessen Folge er diese Entscheidung für sich getroffen habe, sei ein Besuch der Gedenkstätte Auschwitz gewesen, sagt er. „Während meiner Ausbildung zum Mechatroniker für Industrieanlagen bei VW sind wir nach Polen gefahren und haben zwei Wochen mit polnischen Auszubildenden in der Gedenkstätte gearbeitet.“

Auschwitz-Besuch schärft das politische Bewusstsein

Dort gehörte es zu seinen Aufgaben, das ehemalige Konzentrationslager vor dem Verfall zu bewahren – von Schuhen ehemaliger Insassen bis zum Stacheldraht. Zu dieser vom Internationalen Auschwitz-Komitee begleiteten Gedenkstättenarbeit gehörten auch Treffen mit Zeitzeugen und Überlebenden des Holocaust. Diese haben den jungen Dollberger sehr beeindruckt. „Wenn man im Lager steht und die Berichte zu hören bekommt, was dort alles passiert ist.“ Nach diesem Erlebnis war ihm klar, dass er sich politisch engagieren wollte. So sei er 2014 in die SPD eingetreten, „weil dass die Partei ist, in der ich mich am meisten wiederfinde.“ Dort sei er mit offenen Armen aufgenommen worden.

„Ich bin da richtig reingesaugt worden“, sagt der junge Mann, der gerade ein Studium zum Ingenieur der Elektrotechnik absolviert und Mitglied der DLRG Hänigsen ist. Insbesondere Jürgen Buchholz, den er als Ratsherr gerade abgelöst hat, habe ihn unter seine Fittiche genommen und „machen lassen“. Besonders wohl fühlt sich Schumann im Ortsrat: Die Themen dort sind ihm vertraut. Er genießt die Begegnung mit den Menschen. „Ich habe die Ortsbürgermeisterin, Frau Knebusch, während ihrer Kur vertreten und Besuche gemacht: zwei 80. Geburtstage, einen 90. und eine goldene Hochzeit. Man kommt ins Gespräch und erfährt so viel von den Leuten und auch davon, was früher im Dorf passiert ist.“

Ortsratsarbeit: Ganz nah an den Einwohnern

Junge Menschen, sagt Schumann, nähmen die Welt anders wahr. Daraus ergäben sich neue Impulse für die Politik. Für Dollbergen sei es wichtig, dass nicht nur die Bedürfnisse der Älteren wahrgenommen werden. „Wir haben jetzt wieder viele Jüngere im Ort. Und für die ist es wichtig, dass es für die Kinder Spiel- und Bolzplätze gibt und entsprechende Freizeitangebote in den Vereinen“, nennt er ein Beispiel. In die Ratsarbeit mit ihren weit gefächerten Themen wolle er sich erst einmal einarbeiten, das brauche Zeit. „So einen Bebauungsplan mit mehr als 100 Seiten muss man erstmal lesen und verstehen.“ Die Fraktionssitzungen seien hilfreich dabei.

In der politischen Auseinandersetzung dürfe es auch schon einmal zur Sache gehen, sagt Schumann. „Aber hinterher muss auch klar sein, dass es nicht darum geht, jemanden persönlich anzugehen.“ Hart in der Sache, fair im Umgang – das ist für ihn ganz wichtig. Er selbst habe früh gelernt, Dinge nicht allzu persönlich zu nehmen. Nicht zuletzt deshalb, weil er selbst nie zu den „wirklich Coolen“ gehört habe. „Ich habe von Kindheit an Tourette, und das hat mich schon geprägt,“ sagt er. Doch wie seine Mitstudenten und Freunde werden sich auch seine Mitstreiter im Rat schnell an das Zucken im Gesicht gewöhnt haben, das ihn überkommt, wenn er aufgeregt ist. Denn das sind nur Äußerlichkeiten, die zurücktreten hinter den Menschen Till Schumann.

Von Sandra Köhler