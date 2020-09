Uetze

Entwarnung: Das tote Kalb auf einer Weide an der Regionsgrenze bei Dollbergen ist nicht von einem Wolf gerissen worden. „Die tierärztliche Untersuchung und der pathologische Befund haben ergeben, dass das Kalb mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Totgeburt war“, teilte ein Sprecher des Landkreises Peine mit. Die Untersuchungen des Wolfsbeauftragten Lüder Richter würden dies bestätigten.

Der Landwirt hatte am Sonnabendmorgen auf seiner Weide zwischen Dollbergen und Oelerse im Landkreis Peine das tote Tier entdeckt, als er nach seinen tragenden Kühen sah. Das Kalb wies Bisswunden auf. Nach den Angriffen von Wölfen auf eine trächtige Stute und ihr Fohlen zwischen Dollbergen und Uetze sowie den gerissenen Schafen und Ziegen im Nachbarort Abbensen lag die Vermutung nahe, dass für den Tod des Kalbes auch ein Wolf verantwortlich sein könnte. Zumal der Jagdpächter keine zwei Tage zuvor einen Jungwolf an einem Maisfeld in Oelerse gesehen hatte.

Aasfresser haben von dem toten Kalb gefressen

Wolfsberater Richter hatte bereits am Sonntag seine Zweifel an einem Wolfsriss geäußert. „Ich habe keine wolfstypischen Merkmale wie einen Kehlbiss oder Einstiche der Zähne an dem Kadaver gefunden“, erklärte er jetzt. „Zudem war das Muskelfleisch, das für den Wolf besonders nahrhaft ist, nicht abgefressen.“ Er gehe davon aus, dass ein Hund, Füchse oder andere Aasfresser wie Waschbären von dem toten Kalb gefressen haben. Das Ergebnis der DNA-Analyse wird Anfang nächster Woche erwartet. „Dieses könnte höchstens bestätigen, dass ein Wolf als Aasfresser dort war. Für die Experten sieht es anhand der Spurenlage allerdings nicht danach aus“, sagte der Landkreissprecher.

