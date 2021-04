Uetze

Noch vor der Sommerpause sollen die Arbeiten für die beiden Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 14 Eigentumswohnungen am Schapers Kamp beginnen. Das kündigt der Uetzer Unternehmer Sascha Fiene an. Die Gebäude werden auf einem 5000 Quadratmeter großen Grundstück gebaut, das östlich des Verbindungswegs zwischen dem asphaltierten Teil der Straße Schapers Kamp und der Hünenburgstraße liegt. Es gehört zum rund 11.500 Quadratmeter großen Bereich, der im Mischgebiet Schapers Kamp für die reine Wohnbebauung vorgesehen ist.

In dem Areal sind zudem elf Grundstücke für Einfamilienhäuser ausgewiesen sind. Diese seien jetzt verlost worden, erklärt Rathaussprecher Andreas Fitz. Seinen Angaben zufolge stehen 291 Interessierte auf einer Warteliste, die die Gemeinde für Baugrundstücke angelegt hat. „Von ihnen haben 103 ihr Interesse angemeldet, an dem Losverfahren für einen Bauplatz teilzunehmen“, sagt Fitz. 35 kommen direkt aus Uetze, 26 aus den anderen Ortschaften der Gemeinde und 42 von außerhalb. Ortsansässige hätten drei Lose erhalten, Bewerber aus anderen Uetzer Ortsteilen zwei und Auswärtige eines. Die Lose konnten entweder komplett für ein Grundstück eingesetzt werden – oder verteilt auf bis zu drei Flächen.

Gemeinde informiert ausgeloste Bauherren

Jeweils der Erstplatzierte der Ausgelosten habe eine Nachricht erhalten und könne nun entscheiden, ob er die Fläche kaufen wolle. „Vier der Befragten haben bereits ihre Anfrage zurückgezogen“, sagt Fitz. Deshalb schreibe die Verwaltung nun jene mit dem zweiten Los an. „Wir gehen davon aus, dass wir im Mai die Kaufverträge beurkunden“, sagt Fitz, der in der Gemeinde auch für die Liegenschaften zuständig ist. Dann könnten die Bauherren die Anträge stellen und möglicherweise noch in diesem Jahr mit dem Bau beginnen. Schon jetzt liefen die Arbeiten für die Baustraße – eine Entwicklung, die auch Fiene optimistisch stimmt.

Denn der Unternehmer hat die Bauanträge für seine Häuser mit zehn und vier Wohnungen bereits im Dezember 2020 eingereicht, er wartet nun auf eine Antwort von der Region Hannover. „Ich rechne damit, dass die Genehmigung im Mai vorliegt“, sagt er. Dann könnten noch vor den Sommerferien die Bauarbeiten beginnen. Dabei setze er auf lokale Partner, zum einen mit dem Architekturbüro Riesenberg & Tiarks Bauplanung, zum anderen mit der Baufirma Waßmann als Generalunternehmen. Zudem laufe derzeit die Prüfung, ob ein KfW-40-Standard erreicht werde – dafür könnten die Käufer dann eine Förderung beantragen. In jedem Fall sollen die Baukosten unter 3000 Euro je Quadratmeter liegen.

So sieht das geplante Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen von der Hünenburgstraße aus. Quelle: privat

Fiene heizt Häuser mit Geothermie

Die Entwürfe sehen zwei 60 Quadratmeter große, zehn 80 Quadratmeter große, eine 90 und eine 120 Quadratmeter große Wohnung vor, von denen jede einen eigenen Heizkessel bekommt. Als Energieträger nutzt Fiene Erdwärme, um dauerhaft die Kosten für die Nutzer gering zu halten. Eingebaut werde eine Fußbodenheizung, die im Sommer auch den Boden kühle, kündigt er an.

Parallel zu diesem Projekt errichtet der Unternehmer jetzt drei Einfamilienhäuser im Uetzer Ortskern, die zwei Familien aus Garbsen und eine aus Hannover gekauft haben. „Uetze ist für Auswärtige sehr interessant“, sagt er. Weitere sechs Wohnungen plant Fiene in einem Neubau, der auf einem Grundstück an der Dedenhäuser Straße entsteht.

Seniorenheim, Kita und Fitnessstudio

An das Areal mit der Wohnbebauung am Schapers Kamp schließt sich im Süden ein sogenannter soziokultureller Bereich an mit Grundstücken für ein Seniorenheim samt zwei Mehrfamilienhäusern für die Beschäftigten, für eine Kindertagesstätte, die die Arbeiterwohlfahrt errichten und betreiben wird, und ein Fitnessstudio. Die Gemeinde hat diesem Gelände den Namen Schapers Campus gegeben. Das gesamte Mischgebiet östlich des Schapers Kamp hat eine Größe von 3,82 Hektar.

Von Antje Bismark