Uetze

In der Gemeinde Uetze fehlen Krippen- und Kindergartenplätze. Auf den beiden Wartelisten, die die Verwaltung führt, stehen nach Auskunft des Gemeindesprechers Andreas Fitz, derzeit 132 Kinder: 64 auf der Liste für die Krippenbetreuung und 68 für die Betreuung in Kindergartengruppen. Hinzu kommen laut Fitz noch zehn Kindergartenkinder, deren Eltern einen Wechsel in eine Ganztags- oder Vormittagsgruppe wünschen.

Die aktuellen Zahlen bestätigen im Grunde genommen die Situation, wie sie sich im Juni dieses Jahres abgezeichnet hatte. Damals war die Verwaltung davon ausgegangen, dass im Kindertagesstättenjahr 2021/22 insgesamt 144 Betreuungsplätze fehlen.

Verwaltung kann nicht alle Elternwünsche erfüllen

Die Verwaltung könne nicht alle Kinder in den Einrichtungen unterbringen, für die die Eltern ihren Nachwuchs angemeldet hätten, sagt Fitz. Man biete dann den Eltern an, dass diese ihre Kinder in eine andere Kindertagesstätte oder eine Großtagespflegestelle für Kinder schicken könnten. Diese könnten auch in einer anderen Ortschaft liegen. Wenn dieses Angebot nicht angenommen werde, könne es sein, dass der eine oder andere Platz frei bleibe.

„Wir setzen darauf, dass die Fertigstellung der AWO-Kita am Schapers Kamp und die Eröffnung des Waldkindergartens bei Krätze die Situation erst einmal entspannen“, sagt Fitz. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat im Sommer mit dem Bau ihrer Fünf-Gruppen-Kindertagesstätte am Schapers Kamp in der Ortschaft Uetze begonnen.

Für Waldkindergarten fehlt noch die Betriebserlaubnis

Seit mehreren Jahren plant die Gemeinde einen Waldkindergarten. Inzwischen hat sie im Beerbusch bei Krätze einen Bauwagen aufgestellt, der für einen solchen Kindergarten vorgeschrieben ist. Die Betriebserlaubnis steht noch aus. Ob die Inbetriebnahme dieser beiden Kitas langfristig die Lage entschärft, bleibt abzuwarten. Fitz hofft es: „Es wäre schön, wenn das schon das Ende der Fahnenstange wäre.“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller