Uetze

Die Mehrheit aus CDU, Grünen, Freien und Balu im Uetzer Rat will in der Wahlperiode 2021 bis 2026 die Zahl der zu wählenden Ratsfrauen und -herren von derzeit 28 auf 32 erhöhen. Dafür votierten in der jüngsten Ratssitzung 14 Ratsmitglieder, sechs hingegen stimmten dagegen. Bürgermeister Werner Backeberg ( SPD), der von Amts wegen der Gemeindevertretung angehört, enthielt sich der Stimme. Peter Pawlitza ( CDU) nahm an der Abstimmung nicht teil. Sechs Ratsmitglieder fehlten zudem entschuldigt.

Das Abstimmungsergebnis kommt laut Backeberg daher nicht zum Tragen. Nach dem niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz wäre für den Beschluss eine absolute Mehrheit – also 15 Stimmen – erforderlich gewesen, sagt Backeberg. Möglicherweise gebe es im April eine Ratssondersitzung, um über die künftige Größe des Rates erneut zu entscheiden. Das müsse er noch mit den Fraktionen abstimmen.

Rat kann Reduzierung beschließen

In Kommunen mit etwas mehr als 20.000 Einwohnern sind in der Regel 34 Ratsmitglieder zu wählen. Hinzu kommt der Bürgermeister. Bis spätestens 18 Monate vor Ende der Wahlperiode kann der Rat in einer Satzung festschreiben, die Zahl der Ratsfrauen und -herren in der nächsten Wahlperiode um zwei, vier oder sechs Ratsmitglieder zu verringern. Davon hatte der Uetzer Rat vor den beiden vergangenen Perioden Gebrauch gemacht und gleich eine Reduzierung um sechs beschlossen. So sparte er jährlich Ausgaben von rund 12.000 Euro.

Am Donnerstagabend hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Rentz vorgeschlagen, diesmal die Zahl der zu wählenden Ratsmitglieder nur um zwei zu verringern, also gegenüber der jetzigen Größe um vier zu erhöhen. Momentan sei die Arbeitsbelastung für einige Ratsmitglieder recht hoch, sagte Rentz. „Je kleiner der Rat, umso größer ist die Belastung für jeden Einzelnen“, pflichtete ihm Grünen-Fraktionschef Georg Beu bei. Hingegen plädierte Thordies Hanisch ( SPD) dafür, wieder nur 28 Ratsmitglieder wählen zu lassen. Sie erinnerte daran, dass die Verringerung der Zahl der Ratsfrauen und -herren in den vergangenen zwei Wahlperioden wegen der Finanzlage der Gemeinde beschlossen wurde.

Rat gedenkt der Terroropfer

Zu Beginn der Sitzung hatte der Rat der Opfer des Terroranschlags am 19. Februar in Hanau mit einer Schweigeminute gedacht. Nach den Worten des stellvertretenden Ratsvorsitzenden Werner Hübner CDU) setzte der Gemeindevertretung so ein Zeichen „gegen Hass, Rassismus und Intoleranz“.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller