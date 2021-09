Altmerdingsen

Mit einem unbeleuchteten Fahrrad hat eine 15-Jährige am Sonnabend gegen 0.40 Uhr die Krätzer Straße in Altmerdingsen passiert – dabei fiel sie der Besatzung eines Streifenwagens auf. Die Beamten hielten die Jugendliche an und stellten dabei fest, dass sie deutlich unter Alkoholeinfluss stand.

Die Kontrolle des Atemalkohols ergab einen Wert von über 1,6 Promille, dem Grenzwert für Radfahrer. Deshalb musste die Jugendliche eine Blutprobe abgeben, um den genauen Wert für ein mögliches Verfahren zu ermitteln. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Minderjährige an ihre Eltern übergeben.

Von Antje Bismark