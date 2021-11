Hänigsen/Uetze/Dollbergen

Ab sofort feiern alle evangelisch-lutherischen Gemeinden in Uetze ihre Gottesdienste in Innenräumen unter der 2-G-Regel. Dies haben die Kirchenvorstände bis auf weiteres beschlossen. Das heißt: Wer eine Andacht in einem der Kirchenräume in Hänigsen, Uetze oder Dollbergen besuchen will, muss entweder geimpft oder genesen sein und dies auch nachweisen können.

Die in ganz Deutschland heftig steigenden Inzidenzen – in Uetze lag sie am Mittwoch laut Fachbereich Gesundheit der Region Hannover bei 97,2; 44 Menschen in der Gemeinde waren akut infiziert – hätten ein Neudenken der Vorgaben nötig gemacht, sagt Pastor Ulrich von Stuckrad-Barre: „Wenn es eine Chance gibt, Menschen zu schützen, dann sollten wir das tun.“ Es sei sehr wohl in den Blick genommen und diskutiert worden, dass sich dadurch auch Menschen ausgeschlossen fühlen könnten. Doch die Pandemielage ließe letztlich keine andere Entscheidung zu, sagt Stuckrad-Barre. Auch das Seniorentreffen zum Buß- und Bettag war unter 2G durchgeführt worden.

Der Schutz der Menschen ist das Wichtigste

In Uetze hatte der Kirchenvorstand der St.-Johannes-der-Täufer-Gemeinde bereits Anfang November beschlossen, alle Konzerte und Gottesdienste bis Jahresende unter 2G durchzuführen. Darunter fällt explizit auch die Veranstaltung „Musik und Worte“ am 1. Advent um 17 Uhr in der Johannes-der-Täufer-Kirche. An Konzepten für Gottesdienste zu Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage arbeiten die Kirchengemeinden noch.

Die 2-G-Regelung gilt ferner ab Montag, 29. November, auch im Gelben Haus, dem diakonischen Secondhandladen in Hänigsen. Dort ist ab sofort auch ein Einchecken via Luca-App möglich. Vom 16. Dezember bis einschließlich 8. Januar bleibt das Gelbe Haus geschlossen; vom 1. Dezember an gibt es als Nikolausaktion fabrikneue Hausschuhe für Kinder zu einem günstigen Preis.

Von Sandra Köhler