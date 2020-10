Uetze

Immer mehr Menschen infizieren sich in der Region Hannover mit dem Coronavirus: 21 positiv Getestete meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag, 22. Oktober, allein für das kleine Uetze. Das aktuelle Infektionsgeschehen in Uetze spiegelt die Sieben-Tage-Inzidenz von 82,8 wider, sie ist zum vierten Mal infolge gestiegen.

Zwar gab es in Uetze Mitte September mehr als doppelt so viele Corona-Infizierte innerhalb weniger Tage, doch damals war der Infektionsherd klar einzugrenzen. Infiziert waren vor allem Bewohner und Beschäftigte eines Seniorenheims. Zurzeit werden überall in der Gemeinde Menschen positiv auf das Sars-CoV2-Virus getestet, was die Unterbrechung der Infektionsketten erschwert.

Anzeige

Im Uetzer Rathaus wird die Entwicklung mit Sorge beobachtet, auch wenn infiziert nicht gleich erkrankt bedeutet. Die Verantwortlichen appellieren an die Bürger: „Wir bitten alle weiterhin den bisher geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen Achtung zu schenken.“ Auskunft, ob Uetzer mit Corona-Symptomen in Krankenhäuser behandelt werden, kann die Region angesichts der täglich steigenden Fälle nicht geben. Regionsweit gelten aktuell 868 Menschen als infiziert. Die Inzidenz liegt am 22. Oktober bei 45,7.

Von Anette Wulf-Dettmer