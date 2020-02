Hänigsen/Dollbergen

Das Jahr 2020 startet für Miriam Baade gleich mit zwei erfolgreich bestandenen Prüfungen: In nur einer Woche absolvierte sie die praktische Prüfung als Kfz-Mechatronikerin und jene für den Führerschein, den sie für ihre künftige Arbeit benötigt. Wie ihre Mitschüler erhielt die 21-Jährige am Donnerstagnachmittag den Gesellenbrief, zur Feierstunde fuhr sie mit dem eigenen Auto und dem Arbeitsvertrag in der Tasche.

Die Leidenschaft für PS unter der Haube teilt die Dollbergerin mit ihrem Vater und dem älteren Bruder, der vor ihr die Ausbildung absolvierte. Nach einem Praktikum stand für sie fest: Das ist genau der richtige Berufsweg. Deshalb schloss Baade an ihre Realschule die Berufsfachschule an und kümmerte sich um einen Ausbildungsplatz – den sie zunächst bei einem Unternehmen in Isernhagen fand. „In dem Fall ging es ganz einfach“, sagt sie. Als sie allerdings nach Differenzen mit dem Ausbildungsleiter eine neue Stelle suchte, handelte sie sich etliche Absagen ein.

Neues Auto als Motivation fürs Lernen

„Dabei ging es nicht um die Leistung, sondern darum, dass ich eine Frau bin und viele Firmen gar keine getrennten Sanitärbereiche haben“, sagt sie. Bei Carsten Dierke in Hänigsen konnte sie ihre dreieinhalbjährige Ausbildung letztlich beenden – ein Glücksfall für beide, denn der Werkstattbesitzer übernahm die Gesellin direkt mit der bestandenen Prüfung. Mehr noch: Als Motivation zum Bleiben und zum schnellen Bestehen der Führerscheinprüfung stellte Dierke der jungen Mitarbeiterin einen eigenen Wagen zur Verfügung.

„Eigentlich hatte ich die Suche nach Nachwuchs schon aufgegeben“, sagt der Hänigser. Denn die Bewerber hätten zwar zumeist die richtige Einstellung zu Arbeit und Beruf gehabt, aber die Leistung habe einfach nicht gereicht. Bei Baade indes stimmt beides, und sie bringt auch noch einen ganz anderen Fachbereich mit in die Werkstatt: „Dank der Ausbildung darf sie bereits an Elektroautos arbeiten, wir Älteren aber noch nicht“, sagt Dierke, durchaus irritiert von der Bürokratie, die dem Besitzer eines E-Autos zwar das Reifenwechseln gestatte, nicht aber der Werkstatt.

Doch dieses Problem stellt sich nun nicht mehr: Baade besitzt die entsprechende Qualifikation – und sie ermutigt andere junge Frauen, ins Handwerk zu wechseln. „Viele Kunden kommen herein und sagen, wie schön sie es finden, dass eine Frau hier arbeitet“, hat Baade festgestellt, in deren Fachschulklasse drei Schülerinnen lernten, in der Parallelklasse hingegen gab es ausschließlich Jungen. Sie selbst habe das nie gestört, aber sie fände es gut, wenn sich die „Männerdomäne“ auflösen würde.

Baade wünscht sich Geduld von Ausbildern

So groß die Freude über die bestandene Ausbildung auch ist: Auf einen Punkt gehen Baade und Dierke besonders ein. „Ausbilder sollten Geduld haben“, wünscht sich die Gesellin – eine Eigenschaft, die ihr Meister Nils Lange besitze. Denn vieles gelinge dem Nachwuchs nicht auf Anhieb oder dauere länger, das müssten die Betriebe akzeptieren.

„Ihnen fehlt naturgemäß die Routine“, sagt auch Dierke, der anderen Ausbildern für solche Momente empfiehlt, sich auf den eigenen Berufseinstieg zu besinnen. „Dann weiß man um so manche Schwierigkeit“, sagt er und schmunzelt, als seine junge Mitarbeiterin sich an die erste große Reparatur erinnert: den Einbau einer Lamdasonde in einen Mercedes. „Am Anfang habe ich ja viel zugeschaut, aber da durfte ich das erste Mal selbst richtig arbeiten“, sagt sie mit hörbarem Stolz.

Von Antje Bismark