Die 14-jährige Julia Kottwitz hat die Öffnungszeiten der Gemeindebücherei im Uetzer Schulzentrum „sehr vermisst“. „Was soll man in der Corona-Zeit außer Lesen in der Freizeit sonst noch machen?“, fragte die Schülerin, die in den beiden vergangenen Jahren in Uetze den Vorlesewettbewerb des Julius-Clubs gewonnen hatte. Am Donnerstagnachmittag konnte sie endlich wieder Literatur ausleihen. Fünf Bücher nahm sie mit nach Hause. Die Bibliothek war das erste Mal seit Mitte März wieder geöffnet – allerdings nur von 14 bis 16.30 Uhr.

Darauf hatte auch die Uetzerin Annika Hoof gewartet, die ebenfalls Stammgast in der Bücherei ist. „Jetzt hat man viel Zeit zum Lesen“, sagte sie. Mit ihrer Tochter schaue sie oft gemeinsam in ein Buch, weil deren übliches Nachmittagsprogramm wegen der Pandemie ausfalle. „Wir haben zwar zu Hause viele Bücher“, erzählte die Mutter. Aber die ausgeliehenen Bücher böten Abwechslung.

104 Bücher werden ausgeliehen

23 Leser nutzten den ersten Öffnungstag. Sie borgten sich 104 Bücher aus. „Ich habe mit mehr Andrang gerechnet“, sagte die Büchereileiterin Ruth Andresen. Sonst gebe sie donnerstags im Schnitt rund 300 Bücher aus. Mehr Besucher habe sie erwartet, weil nach Ablauf der üblichen Leihfrist 683 Bücher hätten zurückgegeben werden müssen.

Andresen vermutet, dass besonders noch ältere Leser wegen des Infektionsrisikos mit der Rückgabe zögern. Sie müssen vorerst keine Strafgebühr befürchten. Die Gemeinde hat die Leihfrist für bereits ausgeliehene Medien bis zum 20. Mai verlängert. Ein dritter Grund für die vergleichsweise geringe Resonanz könnte gewesen sein, dass sich die Wiedereröffnung noch nicht herumgesprochen hatte.

Leser müssen Abstandsregeln einhalten

Für die Nutzung der Bücherei gelten bis auf Weiteres besondere Regeln. Leser müssen grundsätzlich ihre ausgeliehenen Bücher an einem geöffneten Fenster zurückgeben und dort auch neue Literatur in Empfang nehmen. „Die Abstandsregeln müssen draußen eingehalten werden“, betonte Andresen. Außerdem müssen die Ausleiher einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Nur in Ausnahmefällen lässt sie Besucher einzeln in die Bücherei. Eine weitere Einschränkung ist, dass Eltern nicht ihre Kinder mitbringen sollen. „Das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme“, sagte Andresen.

„Es ist ein Problem, dass man nicht hinein darf. Wie soll man da ein Buch aussuchen?“, fragte Leserin Rosemarie Böhnke. Den Einwand ließ Andresen nicht gelten: Die Nutzer könnten zu Hause den Onlinekatalog mit mehr als 6000 Titel einsehen. Einige Leser stellten anhand dieses Katalogs eine Wunschliste zusammen, mit der sie zur Ausleihe kämen. Die zurückgegebenen Bücher hat Andresen auf einem Tisch gestapelt. „Die Bücher liegen da eine Woche sozusagen in Quarantäne und werden dann mit einem speziellen Desinfektionsmittel gereinigt.“

Ein Spuckschutz fehlt noch

„Wir sind noch nicht vollständig vorbereitet“, sagte die Büchereileiterin. Bislang fehlen am Tresen ein Spuckschutz und auf dem Fußboden Abstandsmarkierungen. „Den Spuckschutz mussten wir bestellen. Er ist noch nicht da.“ Ist beides vorhanden, werden die Besucher wieder die Bücherei betreten dürfen – unter Beachtung der Abstands- und Hygienevorschriften. Möglicherweise werden dann auch die Öffnungszeiten ausgeweitet.

Auch Büchereien in Hänigsen und Dedenhausen öffnen wieder Die Bücherei im Uetzer Schulzentrum ist bis auf Weiteres donnerstags von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Leser sollen ausgeliehene Bücher an einem geöffneten Fenster abgeben. Dort bekommen sie auch neue Bücher. Die Gemeindebücherei in Hänigsen, Mittelstraße 2, ist ab dem 28. April dienstags von 10 bis 11 und von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Wegen der beengten räumlichen Verhältnisse darf immer nur ein Nutzer Medien tauschen. Das gilt auch für die kleine Büchereistelle in der alten Schule in Dedenhausen. Diese öffnet das erste Mal wieder am Mittwoch, 29. April, zur gewohnten Zeit von 17 bis 18 Uhr. Alle Besucher sollen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und Abstand halten. Die Kinderbücherei in Eltze und die Gemeindebücherei in Dollbergen bleiben vorerst geschlossen. fs

