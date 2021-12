Dollbergen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 141 zwischen Dollbergen und Eddesse ist am Freitagmittag ein 24 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war nach Darstellung der Polizei mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und seitlich gegen einen Baum geprallt. Danach überschlug sich das Auto. Der 24-Jährige wurde dabei getötet.Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei fuhr der24-Jährige gegen 13.15 Uhr Richtung Dollbergen. Die Polizei geht davon aus, dass er viel zu schnell unterwegs war. Der Unfall ereignete sich in einer Rechtskurve. Beim Aufprall auf den Baum riss der Sicherheitsgurt des Fahrers. Der 24-Jährige wurde aus dem BMW herausgeschleudert. Er erlagseinen schweren Verletzungen noch am Unfallort.Die K141 musste während der Rettungsarbeiten und der Dauer der Unfallaufnahme fürmehrere Stunden gesperrt werden.

Von Joachim Dege