Uetze

Sie klatschen im Takt mit und applaudieren nach jedem Lied lautstark. Die 300 Besucher beim Zwiebelfest im Miniformat im Freibad Uetze haben an diesem Sonnabendabend ihren Spaß beim Auftritt Uetzer Band 4joy music. „Seit März ist das erst unser zweiter Auftritt“, sagte Sebastian Brandes, Frontmann der sechsköpfigen Gruppe.

Die Besucher saßen in Strandkörben, auf Bierzeltgarnituren und Decken, gönnten sich dazu Bratwurst, Bier oder Cola. „Wir wären so oder so dabei gewesen. Aber die Band hier zu sehen ist besonders klasse. Die sind super“, sagte Meike Lüders aus Uetze. Die 52-Jährige kuschelte sich mit ihrem Mann Heiko (51) in einen der wenigen Strandkörbe, die auf der Wiese in erhöhter Position aufgestellt waren. „Als der Vorverkauf begann, waren wir ganz vorne dabei, weil wir unbedingt einen Strandkorb reservieren wollten“, berichtete Heiko Lüders.

Meike und Heiko Lüders genießen den Auftritt der Band 4joy music vom Strandkorb aus. Quelle: Mark Bobe

Viel Lob für die Veranstalter

Andere hatten sich Holzbänke für bis zu vier Personen reserviert, die im coronakonformen Abstand über die Wiese verteilt waren. Auf dem Rasen waren an einigen Stellen zudem Nummern aufgesprüht, die anzeigten, wo sich Zuschauer mit ihren mitgebrachten Decken niederlassen durften. In der Mitte der Wiese befand sich ein mit Flatterband markierter breiter Weg. „Es ist toll, was das Freibad und die Zwiebelfest-Organisatoren auf die Beine gestellt haben“, sagte Besucherin Monika Kohlmeier aus Uetze. „Trotz der Einschränkungen ist es schön, dass wieder mal eine Veranstaltung möglich ist und man ein paar Bekannte treffen kann“, sagte die 57-Jährige.

Das typische Zwiebelfest-Gefühl habe sich bei ihr zwar nicht eingestellt. „Es ist aber trotzdem eine super Idee, so ein Konzert anzubieten“, sagte Kohlmeier. Die Band gab bei ihrem Auftritt alles, um bei den Zuhörern für gute Stimmung zu sorgen. Sie präsentierten zahlreiche Coversongs – von aktuellen Charthits über Schlager bis hin zu Rock war alles dabei. „Da ist für jeden Geschmack etwas dabei“, versprach Brandes bereits vorab.

Von Mark Bode