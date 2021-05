Uetze

Kokain hatte ein 31 Jahre alter Fahrer eines weißen Kleintransporters vom Typ Mercedes-Sprinter im Blut, als ihn die Polizei am Freitagabend gegen 22.15 Uhr auf der Gifhorner Straße in Uetze anhielt und kontrollierte. Der Mann unterzog sich noch an Ort und Stelle einem freiwilligen Drogentest.

Als der positiv ausfiel, nahmen die Polizisten den Mann mit zur Wache und veranlassten zur Beweissicherung eine Blutprobe. Den 31-Jährigen erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren.

Von Joachim Dege