Hänigsen/Obershagen

Ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro ist bei einem Auffahrunfall auf der Obershagener Straße entstanden. Ein 36-jähriger Autofahrer war am Sonnabend gegen 18 Uhr mit seinem Seat in Richtung Obershagen unterwegs, als er auf einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Ford Transit auffuhr. Er habe das Fahrzeug am Straßenrand nicht bemerkt, erklärte der Mann später. Verletzt wurde niemand.

Von Anette Wulf-Dettmer