Uetze

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen ist in Uetze leicht zurückgegangen. Das meldet die Region Hannover am Montag. Demnach sind 40 Uetzer an Covid-19 erkrankt, wie Regionssprecher Christoph Borschel sagt. Seinen Angaben zufolge haben die Labore für die Grundschule Uetze und für das Gymnasium Unter den Eichen keine weiteren positiven Befunde gemeldet.

Unklar sei allerdings, ob die Tests aus der vergangenen Woche bereits ausgewertet seien oder ob es tatsächlich keine weiteren Infizierten an den Schulen gebe. „Wir erhalten ausschließlich dann eine Information, wenn das Testergebnis positiv ausfällt“, sagt Borschel.

Gleichwohl liegt die Gemeinde nach wie vor an der Spitze der Umlandkommunen in der Region – gefolgt von Langenhagen mit 25 und von Garbsen mit 23 Infizierten. In der gesamten Region gab es am Montag 455 Einwohner, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten.

Von Antje Bismark