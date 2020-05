Uetze

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch, 6. Mai, gegen 12.30 Uhr in Uetze auf der Dollberger Straße im Zuge der Landesstraße 387 gekommen. Ein 70-jähriger Mann aus dem Bereich Peine war mit seinem Pedelec ortsauswärts in Richtung Dollbergen unterwegs. Zur selben Zeit wollte ein Taxifahrer an dem Pedelecfahrer vorbeifahren, als dieser unerwartet nach links zog, um in einen Feldweg in Höhe der Windkrafträder einzubiegen.

Der Taxifahrer reagierte sofort. Er versuchte, mit einem Ausweichmanöver zum linken Fahrbahnrand und einer Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu verhindern. Das gelang jedoch nicht. Durch die Kollision stürzte der 70-Jährige, der keinen Helm trug, und verletzte sich schwer.

Anzeige

Gegenüber der Polizei gab der Taxifahrer an, dass der Radfahrer zu keinem Zeitpunkt angezeigt habe, dass er auf den Feldweg einbiegen wollte. Dies bestätigte der Fahrgast im Taxi. Ein Rettungswagen brachte den 70-Jährigen in das Peiner Krankenhaus. Der Taxifahrer und sein Fahrgast wurden nicht verletzt.

Weitere HAZ+ Artikel

Aktuelle Berichte von Polizei und Feuerwehr in Uetze lesen Sie hier im Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer