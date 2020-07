Uetze

Zum Start des neuen Kindergartenjahres am 1. August fehlen in der Gemeinde Uetze 24 Plätze in der Krippe und 49 Plätze im Kindergarten. Auf die Betreuungsplätze haben Familien nach Aussage der Ersten Gemeinderätin Ursula Tesch eigentlich einen Rechtsanspruch. Bislang gebe es aber noch keine Familie, die deshalb eine Klage gegen die Verwaltung anstrebe, sagt Tesch.

Flexi-Kinder können ein Jahr später eingeschult werden

Für die Entwicklung gebe es gleich mehrere Gründe, sagt sie. Zum einen seien überraschend viele junge Familie vor allem in die Ortschaften Eltze und Uetze gezogen, mit denen die Gemeinde nicht habe rechnen können. Zum anderen können Familien seit zwei Jahren ihr sogenanntes Flexi-Kind – wenn es zwischen dem 1. Juli und 30. September geboren wurde – noch ein Jahr länger im Kindergarten lassen. Erst im späten Frühjahr müssen die Eltern dies entscheiden, sodass Kommunen darauf nur sehr schwer reagieren können. Gleiches gilt für Jungen und Mädchen, die aufgrund einer Verzögerung um ein Jahr vom Besuch der Schule zurückgestellt werden.

„Und nicht zuletzt haben wir die Situation in kleinen Ortschaften, wo es nur 25 Plätze, aber 27 Kinder gibt, dass zwei nicht am Ort versorgt werden können“, sagt Tesch. Dann gäben die Familien bewusst keinen Zweit- oder Drittwunsch an, weil sie die ortsnahe Betreuung wünschen.

