Uetze

Wusste der Senior wirklich nicht mehr, woher er kam oder wollte er sich nur herausreden? Die Spurensicherungskünste der Uetzer Polizei waren jedenfalls gefragt bei einem Unfall auf der Nordmannstraße in Uetze am Donnerstagmittag. Um 12.17 Uhr fuhr ein 49-jähriger Sehnder mit seinem blauen VW Polo auf der Straße in Richtung Kreisverkehr. In dem Moment, als er die Zufahrt der Volksbank passierte, bog ein 90-jähriger Uetzer mit seinem roten Renault vom Bankparkplatz auf die Nordmannstraße ein und rammte den Polo. Dieser wurde dabei im Bereich der Fahrerseite eingedrückt.

Bei der Unfallaufnahme beharrte der Senior jedoch darauf, dass er nicht vom Parkplatz der Volksbank aus in die Nordmannstraße eingebogen sei. Vielmehr habe er auf der gegenüberliegenden Seite auf einem Parkstreifen gestanden und sei von dort in den fließenden Verkehr eingeschert. Die von der Polizei vor Ort festgestellten Spuren an den Fahrzeugen widerlegten diese Angabe jedoch. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Von Sandra Köhler