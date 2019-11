Uetze

Noch einmal lädt die Uetzer Kulturinitiative K4 für dieses Jahr zu einem unterhaltsamen Abend in die Agora des Schulzentrums ein. Am Freitagabend, 29. November, erklingen dort die Stimmen von Marlies Weymann, Juliette Jacobsen, Joel Besmehn, Jan Marco Schäfer und Ole Backhaus.

Die fünf haben sich vor mehreren Jahren zum A-cappella-Quintett Sub5 zusammengefunden – der Name ist eine Anspielung auf die Stadtbahnlinie 5 in Hannover. Der Gruppe eilt der Ruf voraus, weder besonders witzig zu sein noch mit einer extravaganten Lichteffekten und Choreografien zu arbeiten. Aber sie können singen. Und das wollen die drei Frauen und zwei Männer, die an der Musikhochschule Hannover studiert haben, am Freitag ab 19.30 Uhr beweisen.

Wenn Jazz zu Pop und Swing zu Tango wird

Die Besucher können sich auf kreative Arrangements und viel Groove einstellen. Bekannte Melodien werden von dem Quintett seziert und in ein maßgeschneidertes, elegantes Sub5-Gewand gehüllt. „Jazz wird zu Pop, Rock wird zu Soul und Swing wird zu Tango“, heißt es in der Ankündigung von K4. Übrigens hören und schauen sich die Mitglieder von K4 die Künstler, die sie nach Uetze einladen, vorher mindestens einmal an.

Eintrittskarten für den Konzertabend am Freitag, 29. November, ab 19.30 Uhr in der Agora des Uetzer Schulzentrums, Marktstraße 6, gibt es im Schreibwarengeschäft Schüler und Asnet in Uetze und Hänigsen sowie online auf tickets.k4uetze.de. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 10, an der Abendkasse 12 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen nur die Hälfte.

Von Anette Wulf-Dettmer