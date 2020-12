In Uetze wird eine neue Kita gebaut. Träger und Bauherr ist die Arbeiterwohlfahrt. Am Schapers Kamp entsteht ein kompaktes Gebäude für zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen.

Arbeiterwohlfahrt baut in Uetze eine Kita für vier Millionen Euro

