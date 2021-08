Uetze

Ein Dreivierteljahr hat die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover auf die Baugenehmigung für ihre geplante Fünf-Gruppen-Kindertagesstätte am Schapers Kamp in Uetze gewartet. Jetzt liegt sie endlich vor. Umgehend hat die AWO die ersten Arbeiten für den Neubau vergeben.

Die Grundleitungen sind laut Vorstandsvorsitzenden Burkhard Teuber bereits verlegt. Eine Baufirma führe gerade die Betonarbeiten für die Gründung des Gebäudes aus. „Wenn der Beton der Fundamente ausgehärtet ist, werden die Wände gemauert“, sagt Teuber. Die AWO wolle den Sommer und den Herbst nutzen, um den Rohbau winterdicht zu schließen.

Auftrag für Fenster wird demnächst vergeben

Einen Dachdecker hat Teuber nach eigenen Angaben schon mit den Dacharbeiten beauftragt. Für den Einbau der Fenster liegen die Angebote vor. Den Auftrag werde er als Nächstes vergeben. „Schritt für Schritt geht es weiter. Ich gehe davon aus, dass im April 2022 das Gerüst abgebaut wird“, erklärt Teuber. Anschließend könnten Garten- und Landschaftsbauer das Gelände gestalten und die Außenspielgeräte aufstellen.

Kita soll im Sommer 2022 öffnen

Trotz der langen Wartezeit auf die Baugenehmigung will die AWO die neue Kita mit drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen wie geplant zu Beginn des Kita-Jahres 2022/2023 in Betrieb nehmen. „Wir sind nach wie vor im Bauzeitplan“, versichert Teuber. Ursprünglich hatte die AWO im Frühsommer mit den Bauarbeiten loslegen wollen. Die Gemeinde Uetze setzt darauf, dass der Kita-Neubau den Mangel an Betreuungsplätze nicht nur in der Ortschaft Uetze löst.

So soll die Kita der Arbeiterwohlfahrt am Schapers Kamp aussehen. Quelle: Arbeiterwohlfahrt

Im Juni hatte die AWO auf dem Baugrundstück Erde abschieben lassen, um Platz für die Bodenplatte zu schaffen. Nur für die Erdarbeiten hatte sie damals eine vorgezogene Baugenehmigung erhalten. Archäologen begleiteten die Tätigkeiten, weil auf dem Grundstück mit archäologischen Funden zu rechnen war. Gefunden wurde aber nichts.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller