Uetze

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie bietet die Region Hannover auch 2021 wieder die Aktion „Die offene Gartenpforte“ an. Öffentliche und vor allem auch viele private Grünanlagen können ab 1. Mai bis 10. Oktober besichtigt werden: 112 Gärten sind es allein in der Landeshauptstadt und 20 im Umland. Ein Uetzer Garten ist diesmal nicht dabei, dafür aber eine Grünanlage in Bröckel und in der Nachbargemeinde Edemissen.

Coronabedingt müssen ausnahmslos alle Interessierten vorab einen Besuchstermin mit den Besitzerinnen und Besitzern vereinbaren. Zudem gelten die Bestimmungen der aktuellen niedersächsischen Corona-Verordnung. Das bedeutet mindestens für den Monat Mai besteht in den Gärten Maskenpflicht und es darf nur eine kleine Anzahl von Besuchern gleichzeitig kommen, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können.

In Uetze-Dedenhausen haben elf Garteneigentümer im August 2020 ihre grünen Oasen für Besucher geöffnet. Damit wollten sie für Abwechslung im Corona-Alltag mit seinen zahlreichen Einschränkungen für die Menschen sorgen. Hunderte Besucher kamen zum Gartenspaziergang.

Biotop ohne Rasen in Bröckel

Die Pforte zu ihrem 650 Quadratmeter großen Künstlernaturgarten an der Nelkenstraße 6 in Uetzes Nachbarort Bröckel öffnet Kristina Bork-Frieling am Sonntag, 6. Juni, von 14 bis 18 Uhr. Zudem können unter Telefon (05144) 92014 weitere Besuchstermine vereinbart werden. Hinter einer Sandsteinmauer erwartet die Gartenfreunde ein Biotop ohne Rasen. Dafür mit Wildzwiebeln, Teichbewohnern sowie einheimischen, zum Teil seltenen Pflanzen und vielen Sitzgelegenheiten. Ein Hund darf mitgebracht werden, muss aber angeleint werden.

Naturnahes Wohnen in Edemissen

Rosemarie und Wolfgang Gemba aus Edemissen laden in ihren Garten am Waterkamp 24 ein. Gembas haben dort rund um ein Niedrigenergie-Holzhaus einen mittelgroßen Naturgarten mit kleinem Teich, Sumpfgraben, Hecken und Wegen, Dach- und Fassadenbegrünung. Trockenmauern und -beete mit seltener Wildstaudenflora angelegt. Wer auf dem Grundstück auf Entdeckungstour gehen möchte, muss sich zuvor unter Telefon (05176) 9 00 38 anmelden.

Das ganze Programm für die offene Pforte 2021 kann unter www.hannover.de/offene-pforte heruntergeladen werden.

Von Anette Wulf-Dettmer