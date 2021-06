Uetze

Die gute Nachricht vorweg: Die Inzidenzwerte lassen an der Aurelia-Wald-Gesamtschule (AWG) und am Gymnasium Unter den Eichen Uetze eine feierliche Verabschiedung der Abschlussklassen zu. Doch die jungen Leute können wegen der Corona-Pandemie das Ende ihrer Schulzeit nur im kleineren Rahmen feiern. In beiden Schulen werden die Abschlussjahrgänge in zwei Gruppen eingeteilt, für die es jeweils separate Feiern gibt.

Die AWG verabschiedet die Schüler aus dem neunten Jahrgang sowie die Stammgruppen 10.1 und 10.2 am Freitag, 25. Juni, ab 14 Uhr im Freien vor der Agora des Schulzentrums. Um 15.45 Uhr beginnt in dem Rund auch die Verabschiedung der Stammgruppen 10.3, 10.4 und 10.5. „Um alle Hygienevorgaben einhalten zu können, darf jede Schülerin und jeder Schüler nur zwei Begleitpersonen mitbringen“, schreibt Gesamtschuldirektorin Ria Loosveld in der Einladung. Die Gäste mussten sich bis Mittwoch per E-Mail mit ihren Kontaktdaten anmelden.

Gäste müssen auf Schulgelände Masken tragen

Wegen der Hygieneregeln bittet sie darum, „erst 30 Minuten vor der Veranstaltung das Schulgelände als Familie gemeinsam durch den Eingang unter den Eichen zu betreten“. Auf dem Schulgelände müssen alle einen Mund-Nasen-Schutz tragen, der erst am Sitzplatz abgenommen werden darf. Nach der Feier sollen alle zügig das Schulgelände verlassen, und zwar am Ausgang zum Busbahnhof, um Begegnungen zu vermeiden.

Zeugnisübergabe in der Sporthalle

„Wir teilen die Abiturienten in zweimal 25 Schüler auf“, sagt Andrea Wundram, Direktorin des Uetzer Gymnasiums. Beide Feiern finden am Freitag, 2. Juli, in der Großsporthalle statt, und zwar ab 11 Uhr und ab 12.30 Uhr. Jeder Abiturient darf vier Gäste mitbringen. „Nach heutigem Stand“, fügt Wundram hinzu. Per E-Mail hätten Abiturienten Nachverfolgungsbögen zugeschickt bekommen, die die Familienangehören online ausfüllen oder ausgefüllt zur Feier mitbringen sollen.

Nur wenige Reden werden gehalten

Die Besucher sollen auf der Tribüne der Sporthalle Platz nehmen. Für sie gilt eine Maskenpflicht. Jede Familie muss auf der Empore zu anderen Gästen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Für die Besucher hält das Gymnasium Desinfektionsmittel bereit. „Wir haben die Anzahl der Redner reduziert, um die Zeit kurz zu halten“, sagt Wundram. Geschenke - zum Beispiel für besondere Leistungen - bekämen die Abiturienten im Freien in Stoffbeuteln überreicht. Gesponsert werden die Geschenke vom Förderverein des Gymnasiums.

„Aus Corona-Gründen gibt es keine Abistreiche“, berichtet die Schulleiterin. Der Abiball falle ebenfalls aus. Als Ersatz bereiteten die Abiturienten eine kleinere Veranstaltung in Dollbergen vor.

