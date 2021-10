Dollbergen

Die Jungen und Mädchen der Dollberger Löwenzahnschule können nach den Herbstferien an der neuen Bushaltestelle aus- und wieder in den Bus einsteigen. Dies kündigt Tim Lasch an, im Rathaus für das Projekt an der Ackersbergstraße zuständig. Seinen Angaben zufolge entfernen die Arbeiter in der ersten Novemberwoche den Bauzaun, sodass die Busse die neue Haltestelle direkt anfahren können. Die Erst- bis Viertklässler müssen dann nicht mehr die provisorische Station nutzen. Allerdings bleibe die Fahrbahn auf der anderen Seite der Bushaltestelle gesperrt, sagt Lasch. Dort seien weitere Arbeiten notwendig.

Ursprünglich hatte die Gemeinde geplant, die Busstation schon in den Sommerferien errichten zu lassen. Damit wollten die Verantwortlichen verhindern, dass die vier Wochen dauernden Bauarbeiten den Schulbetrieb zu stark beeinträchtigen. Allerdings bekam die Baufirma, die die Ausschreibung für sich entschieden hatte, das Baumaterial zu spät. Deshalb verlegte sie die Arbeiten auf Ende September und nutzte die zweiwöchigen Herbstferien, um möglichst wenig Störungen für die Schüler zu verursachen.

Insgesamt investiert Uetze etwa 170.000 Euro in die Erneuerung, die eine Barrierefreiheit für die Fahrgäste bedeutet.

Von Antje Bismark