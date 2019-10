Uetze

Der kleine Windpark der Firma Ackerstrom Uetze-West zwischen dem Gestüt Buschhof, Katensen und Krätze nimmt Gestalt an. Derzeit wird das erste von drei Siemens-Windenergieanlagen des Typs SWT-113 montiert. Den Turm, der nun nach und nach in die Höhe wächst, können Autofahrer bereits bei Altmerdingsen von der Bundesstraße 188 aus sehen.

Jedes der drei Windräder wird eine Turmhöhe von 115 Metern erreichen. Mit den Rotorblättern wird die Gesamthöhe 170 Meter betragen. Jede Anlage hat eine Nennleistung von 3,2 Megawatt. Zum Jahreswechsel soll der kleine Windpark den ersten Strom ins Netz einspeisen. Er wird 20.000 Megawattstunden Strom im Jahr produzieren. Durchschnittlich verbraucht ein Vier-Personen-Haushalt in einem Einfamilienhaus 4000 Kilowattstunden elektrische Energie im Jahr. Somit können die drei Windräder 5000 Haushalte versorgen.

Für Anlieferung braucht es provisorisch angelegte Fahrbahn

Damit Tieflader die Turmsegmente, die Rotorblätter und die Turbinen anliefern konnten, musste Ackerstom Uetze-West unter anderem in Altmerdingsen auf einem Acker eine provisorische Fahrbahn und an einer Kurve in Krätze eine Ausweichfläche anlegen. Sie sollen wieder zurückgebaut werden.

Ackerstrom Uetze-West investiert rund 13 Millionen Euro. Das Unternehmen ist eine Bürgergesellschaft. Den meisten Gesellschaftern gehören landwirtschaftliche Flächen im Windparkgebiet. Minderheitsgesellschafter sind das Landvolk Hannover und die Planungsgesellschaft Reon AG aus Worpswede.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller