Uetze

Eine Alarmanlage hat am frühen Freitagmorgen einen Einbrecher am Schulzentrum in die Flucht geschlagen: Der Unbekannte hatte nach Aussage eines Polizeisprechers zwischen 1.25 und 3 Uhr gewaltsam das Fenster eines Klassenraums aufgehebelt, das sich im Erdgeschoss befindet. In dem Raum durchsuchte er nach ersten Erkenntnissen mehrere Schränke. Im Anschluss trat er die verschlossene Tür des Klassenzimmers ein und gelangte so in den Flur. Dabei löste er die Alarmanlage aus und flüchtete auf dem Weg, auf dem er in das Gebäude gelangt war.

Die Ermittler konnten zwar nicht mehr den Einbrecher stellen, wohl aber etliche Spuren sichern. Sie können derzeit noch keine Angaben zum Diebesgut oder zur Schadenshöhe machen und bitten mögliche Zeugen, sich unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 zu melden.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus der Gemeinde Uetze lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark