Uetze

Die Firmengruppe Aldi Nord will ihre Filiale in Uetze an der Burgdorfer Straße modernisieren. Geplant ist, den Markt abzureißen und am jetzigen Standort neu zu bauen. „Er wird Ende Februar geschlossen und soll voraussichtlich im November 2022 neu eröffnen“, kündigt Aldi-Sprecherin Jana Freund an. Während der Bauphase will Aldi seine Waren in einem Verkaufszelt auf dem Festplatz Hoopt anbieten.

„Der Fokus des neuen Markts liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einem vergrößerten Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren für unsere Kundinnen und Kunden“, sagt Freund. Im Neubau wird die Verkaufsfläche 1041 Quadratmeter groß sein. Das sind rund 260 Quadratmeter mehr als bisher.

Ein Backraum ist hinter der Backwarenauslage geplant

Die Backwarenauslage will Aldi vergrößern. Dahinter wird sich ein Backraum befinden. Von dort aus können die Mitarbeiter die Regale mit den Waren füllen. Die Pfandautomaten sollen direkt am Eingang platziert werden. Zudem erfüllt Aldi eine mehr als zehn Jahre alte Forderung des Uetzer Seniorenbeirats an die Lebensmittelmarktbetreiber in der Gemeinde: Die neue Filiale wird eine Kundentoilette haben.

„Die neue Filiale wird zudem mit einem modernen Licht-, Farb- und Energiekonzept ausgestattet“, sagt Freund. Eine Fotovoltaikanlage wird auf dem Dach Strom erzeugen. Eine Kohlendioxid-Integralanlage, die den Markt sowohl kühlen als auch beheizen kann, soll dafür sorgen, dass der Neubau ohne fossile Brennstoffe auskommt. „Bei dieser Technik wird die Abwärme, die bei der Kühlung der Waren entsteht, zur Beheizung des Gebäudes weiterverwendet“, erläutert die Aldi-Sprecherin. Nach Fertigstellung des Neubaus werden die Kunden des Aldi- und des benachbarten Rewe-Markts auf 141 Stellplätzen ihre Autos parken können.

Lesen Sie auch Cramer baut seinen Markt in Uetze um

Mit dem vorübergehenden Zeltverkauf auf dem Hoopt während der Bauphase will Aldi seine Kunden binden. Das Zelt wird eine Verkaufsfläche von 600 Quadratmetern haben. Dort will Aldi laut Freund sein gewohntes Sortiment anbieten. Das Zelt werde an heißen Sommertagen klimatisiert, verspricht die Pressesprecherin. Auf dem Hoopt werden den Kunden 30 Parkplätze zur Verfügung stehen.

Für das Zelt ist eine Baugenehmigung erforderlich

Die Eröffnung des Verkaufszelt muss Aldi nach Freunds Worten noch mit den Behörden abstimmen. Für den Aufbau des Zelts benötigt das Unternehmen eine Baugenehmigung. Außerdem muss der Uetzer Ortsrat dem Aufschlagen des Zelts zustimmen.

Ortsrat entscheidet über Zeltverkauf Über den Antrag der Firma Aldi Nord, ein Verkaufszelt auf dem Festplatz Hoopt aufschlagen zu dürfen, entscheidet der Uetzer Ortsrat am Mittwoch, 12. Januar. Er tritt um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zusammen. Die jetzige Filiale an der Burgdorfer Straße soll abgerissen und neu gebaut werden. Ein Zeltverkauf auf dem Hoopt ist für die Bauphase geplant. In der Sitzung wird Wirtschaftsförderer Andreas Fitz den Ortsratsmitgliedern berichten, welche Ideen die Verwaltung bisher für das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ zusammengetragen hat. Die Gemeinde bekommt aus dem Förderprogramm bis zu 345.000 Euro, um die negativen Folgen der Covid-19-Pandemie für den örtlichen Einzelhandel abzufedern. Außerdem berät der Ortsrat darüber, ob die Uetzer Vereine Förderanträge für das Folgejahr immer bis zum 1. November stellen sollen.

In einer Drucksache für die nächste Ortsratssitzung am Mittwoch, 12. Januar, schreibt die Verwaltung, dass Aldi während des Schützenfests den Verkauf unterbrechen und das Zelt mit einem Bauzaun absperren will. Mit den sonntags stattfindenden Flohmärkten überschnitten sich Aldis Verkaufszeiten nicht. An andere Wochenendveranstaltungen wolle Aldi bei einer frühzeitigen Planung die Sonnabendöffnungszeiten anpassen. Die Gemeindeverwaltung rechnet mit monatlichen Platzgebühren von rund 1500 Euro.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller