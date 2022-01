Uetze

Der Discounter Aldi wird demnächst auf einem Teil des Festplatzes Hoopt in Uetze seine Waren in einem Zelt anbieten. Der Ortsrat hat am Donnerstagabend dem Antrag des Konzerns zugestimmt.

Der Hintergrund: Aldi will an der Burgdorfer Straße den alten Markt abreißen und bis Ende 2022 einen neuen bauen. Damit der Verkauf weiterlaufen kann, hat Aldi einen Ausweichstandort gesucht. Auf dem Hoopt bleibe mit Zelt noch genug Platz für andere Aktivitäten, versichert Rathaussprecher Andreas Fitz.

Von Anette Wulf-Dettmer