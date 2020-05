128.000 Euro bekommen die fünf Schulen in Uetze aus dem Digitalpakt. Die entsprechenden Förderbescheide hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Dienstag an Bürgermeister Werner Backeberg überreicht. Von dem Geld lassen sich rund 200 iPads mit Zubehör finanzieren. Diese sind für Schüler ohne eigenes Endgerät bestimmt.