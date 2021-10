Altmerdingsen

Von einem Golfturnier im Sommer profitieren jetzt Jungen und Mädchen, die in der Corona-Pandemie besonders unter den Auswirkungen zu leiden hatten und haben. Denn Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder agierte bei den „DWB Charity Masters“ im Juni als Schirmherr für die Aktion Kindertraum und konnte inzwischen 50.000 Euro an Ute Friese und ihr Team übergeben. Sie finanzieren von dem Geld für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren mehrere Erlebniswochen auf dem Pferde- und Erlebnishof in Altmerdingsen.

Aktion-Kindertraum-Sprecherin Katja Banik spricht deshalb von einem Langzeitprojekt, weil sich das Angebot über mehrere Wochen erstreckt und auch die Herbstferien umfasst. Die Entscheidung für den Hof von Therapeutin Regina Richter habe Aktion Kindertraum aus mehreren Gründen getroffen: Zum einen stärken die jungen Teilnehmer über den sozialen Kontakt untereinander und zu den Tieren wieder mehr ihr Selbstbewusstsein und ihr Selbstwertgefühl. Zum anderen löse das therapeutische Malen durchaus Blockaden und negative Muster, die die Jungen und Mädchen in der Pandemie entwickelt hätten, sagt Banik.

Einfach mal abhängen und Wärme spüren: Auch das gehört zum Projekt. Quelle: privat

Kinder erleben Freizeit mit allen Sinnen

Denn ihren Angaben zufolge richtet sich das Projekt mit begleitetem Malen, therapeutischem Reiten, Interaktions- und Sozialtraining sowie Sinneserfahrung an jene Kinder und Jugendlichen, die aus finanziellen, gesundheitlichen oder familiären Gründen beeinträchtigt sind und jetzt einer besonderen Unterstützung bedürfen. Im Fokus der Freizeiten, von denen eine an diesem Freitag endet, stehen freies Spielen mit anderen Kindern auf dem großen Hofgelände, Bodenarbeit mit Pferden, Voltigieren und Akrobatik auf dem Pferd, ein Feuer im Tipi machen und Geschichten erzählen, die Weide „abäppeln“ (von Pferdeäpfeln säubern) und dabei mit den Pferden ganz nah zu sein.

„Pferde“, sagt Banik, „sind vorurteilsfrei und begegnen ihrem Gegenüber mit Neugier und Offenheit.“ Für viele der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bedeute dies eine ganz neue Erfahrung – zumal die Tiere jede Körpersprache wahrnähmen und darauf reagierten. Diese Interaktion biete Menschen, die in ihrem Leben Gewalt, Traumatisierung und Beziehungsverluste erlebt hätten oder die unter physischen beziehungsweise psychischen Beeinträchtigungen litten, eine Möglichkeit, für sich neue Potenziale zu entdecken und auszuprobieren.

Auf dem Rücken eines Pferdes entspannen die Kinder schon nach den ersten Ferientagen. Quelle: privat

Striegeln, massieren, Spaß haben

Die Berührung und die Arbeit am Pferd beeinflussen nach Aussage Richters vor allem das taktile Erleben. Vom Aufhalftern, der Führung bis zum Striegeln und Putzen des Pferdes gibt es unter ihrer Anleitung auch Massagen, um die Tiere für das Reiten vorzubereiten und das Vertrauen zu stärken. Die Wärme des Fells und die annehmende Ausstrahlung des Tieres erwecke dann alle Sinneswahrnehmungen. „Kinder mit hyperaktiven Verhaltensweisen finden in der Begegnung mit dem Pferd Ruhe und Klarheit. Stille, inaktive Menschen werden zu Bewegung und Aktivität herausgefordert“, sagt Banik. Vor allem jedoch sollen die Sechs- bis 16-Jährigen viel Spaß und Freude, kindliches Erleben und Kreativität genießen.

Davon profitieren auch Eltern – ihnen ermöglicht die Auszeit ihres Nachwuchses auch Momente, in denen sie durchatmen und sich stärken können.

Von Antje Bismark