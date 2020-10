Altmerdingsen

Seit August betreibt der Uetzer Festwirt Benjamin Koch den Biergarten an der Bundesstraße 188 – sehr zur Freude vieler Gäste. Bis zu 150 Besucher finden sich an jedem Öffnungstag ein, um Musik zu hören, gemeinsam zu plaudern oder ein Glas Bier zu trinken. „Eigentlich dürften sich 250 Gäste gleichzeitig aufhalten, aber so viele waren es bis jetzt noch nie“, sagt Koch. Dabei achtet der Unternehmer nach eigenen Angaben darauf, alle Auflage wegen der Corona-Pandemie einzuhalten.

Dies sei ihm bisher gut gelungen, bestätigen die Gemeinde Uetze, das Gesundheitsamt der Region und die Polizei auf Nachfrage dieser Zeitung. Dass dennoch immer wieder Zweifel daran aufkommen, weiß Koch. Unter anderem hat gegenüber unserer Redaktion ein anonymer Briefeschreiber derartige Zweifel geäußert.

Anzeige

Belüftungsanlage schafft frische Luft im Zelt

Immer wieder steuere er nach, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. So sei das große Festzelt aufgrund der niedrigeren Temperaturen inzwischen zwar weitgehend geschlossen, aber nie ganz. „Wir lassen immer mindestens zwei Planen offen, damit es einen Luftaustausch gibt“, sagt Koch. Darüber hinaus habe er eine Belüftungsanlage installiert, die pro Stunde 680 Kubikmeter Frischluft in das Zelt blase. Das ist laut Region gar nicht notwendig. „Die Zufuhr von Frischluft vermindert aber das Infektionsrisiko und ist daher zu begrüßen“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel.

Koch und seine Mitarbeiter legen zudem großen Wert darauf, dass die Besucher einen Mund-Nase-Schutz tragen – auch, wenn die Gäste schon Alkohol konsumiert hätten. Einzige Ausnahme seien jene Besucher, die eine entsprechende Verordnung vorlegen könnten. Dabei prüfe das Team jede Ausnahme. Der Festwirt betont, dass er und seine Mitarbeiter sehr genau darauf achteten, dass die Besucher beim Betreten und Umherlaufen einen Schutz vor Mund und Nase aufsetzen. „Dieser Schutz darf nur abgelegt werden, wenn ein Sitzplatz eingenommen wurde“, sagt Borschel.

Koch verständigt sich mit Anwohnern auf Nachtruhe

Zu Kritik führte bei Nachbarn und bei Passanten die Lautstärke bei Auftritten von Bands. Diese sei „systematisch überschritten“ und nach 22 Uhr höher als die erlaubten 55 Dezibel, heißt es unter anderem in einem anonymen Brief an diese Zeitung. Auf Nachfrage sagt Regionssprecher Klaus Abelmann: „Dem Team Immissionsschutz liegen keine Lärmbeschwerden von Anwohnern vor.“ Koch selbst räumt ein, dass bei vergangenen Auftritten die Lautstärke nach 22 Uhr teils noch zu hoch gewesen sei. Seit ein paar Wochen halte er sich aber strikt an die gebotene Nachtruhe ab 22 Uhr. „Ich bin mit den Anwohnern im Gespräch“, sagt Koch. Das Ergebnis sei laut Festwirt, dass die Anwohner kein Problem mit lauter Musik bis 22.30 Uhr hätten.

Polizei stellt keine Vergehen fest

Nach eigener Aussage ist Koch in den zurückliegenden Wochen zweimal von Behörden kontrolliert worden. Gemeinde und Region beteuern derweil, keine Kontrolleure geschickt zu haben. „Vielleicht war es jemand, der sich einen Spaß erlaubte“, vermutet Koch. Laut Uetzes Rathaussprecher Andreas Fitz führt das Ordnungsamt zwar routinemäßige Kontrollen durch, doch bei Koch sei das noch nicht der Fall gewesen. Dafür sei die Polizei gelegentlich vor Ort. Vergehen hätten die Beamten nicht feststellen können. Das Gesundheitsamt der Region führe keine regelmäßigen Kontrollen durch, sagt Borschel.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es immer mittwochs um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Kornhäuser und Almrausch treten im Festzelt auf

Koch indes wünscht sich, dass mögliche Kritiker das Gespräch mit ihm suchen, damit er sein Konzept erläutern könne. Bis Ende Oktober hat er noch zwei Gruppen zu Gast: Die Kornhäuser Musikanten sind mit ihren Blasinstrumenten am Freitag, 9. Oktober, ab 18 Uhr im Festzelt. Die Partyband Almrausch tritt am Sonnabend, 17. Oktober, ab 18 Uhr auf und präsentiert bayerische Musik. Der Eintritt ist an beiden Abenden frei.

Im November will Koch für zwei bis drei Wochen eine Pause einlegen und sein Zelt schließen. Er feilt bereits an einem Weihnachtskonzept. „Wir sind mit der Region in Gesprächen“, sagt Koch. Er strebt an, ab dem ersten Adventswochenende eine Art Weihnachtsmarkt aufbauen zu dürfen, wo es Glühwein, Kaffee, Kuchen, Süßigkeiten, Kunsthandwerk und ein Kinderkarussell geben soll.

Von Mark Bode