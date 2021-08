Altmerdingsen

Den Besitzer eines silberfarbenen Herrenrads der Marke City Star mit einer Sieben-Gang-Nabenschaltung sucht die Polizei Uetze: Ein Anwohner hatte das Rad zuerst am Sonnabend auf einem Grünstreifen am Ortsausgang in Richtung Hänigsen entdeckt und schließlich am Montag die Polizei alarmiert, weil niemand das Gefährt abgeholt hatte. Die Beamten stellten das 28-er Rad sicher und nahmen es mit in die Polizeistation.

Der Halter kann sich unter Telefon (05173) 925430 bei der Dienststelle melden.

Von Antje Bismark