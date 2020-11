Altmerdingsen

Im Dezember will der Hänigser Internetanbieter FNOH-DSL die Glasfaserleitungen in Uetze-Altmerdingsen verlegen. In den vergangenen Wochen sind in der Ortschaft ausreichend Verträge zusammengekommen, sodass der Ausbau noch in diesem Jahr beginnen werde, teilt das Unternehmen mit. Möglich sei das, weil der Tiefbau im Gewerbegebiet Uetze, wo FNOH ebenfalls Breitbandleitungen verlegt hat, schneller als geplant fertig geworden sei.

Auch wenn die Bauarbeiten demnächst starten, können private Haushalte und Gewerbebetriebe in Altmerdingsen, Krätze und Krausenburg nach wie vor Verträge für einen kostenfreien Hausanschluss abschließen. Parallel laufe die Vorvermarktung auch in den anderen Uetzer Ortsteilen weiter, sagt Geschäftsführer Mark Blechschmidt. Wenn 40 Prozent der Haushalte oder Betriebe einen Vertrag mit FNOH abschließen, könne der Gasfaserausbau kurzfristig umgesetzt werden.

Von Anette Wulf-Dettmer