Uetze

Die Betreiber des Campingparks Irenensee in Uetze-Dahrenhorst wollen ihre Freizeitanlage mit Solarstrom versorgen. Sie planen, auf einer Fläche zwischen der Bundesstraße 188 und der sogenannten Cewe-Siedlung eine Freiland-Fotovoltaikanlage zu installieren. Die Fläche wird derzeit weitgehend als Parkplatz genutzt. Das Vorhaben erfordert eine Änderung des Bebauungsplans Erholungsgebiet Uetze-Dahrenhorst und des Flächennutzungsplans der Gemeinde.

Darüber berät der Ratsausschuss für Verkehr, Umwelt und Planung am Donnerstag, 22. April. Die hybride Sitzung – nur ein Teil der Ausschussmitglieder wird im Rathaus anwesend sein, die übrigen nehmen via Internet teil – beginnt um 18 Uhr. Auf der Tagesordnung steht auch eine Änderung des Bebauungsplans An der Ortsgrenze für die Ortschaften Hänigsen und Obershagen. Hier geht es darum, einen neuen Bauplatz zu schaffen.

SPD fordert Glasfaseranschluss für die Feuerwehr

Des Weiteren verlangen die Grünen von der Verwaltung Auskunft über Umweltschäden, die nach ihrer Meinung die Salzrückstandshalden in Hänigsen-Riedel verursachen. Die SPD fordert, die Feuerwehrgerätehäuser mit einem Glasfaseranschluss auszustatten. Der Ausschuss befasst sich auch mit dem Standort für den Neubau des Feuerwehrhauses in Eltze. Die politischen Gremien müssen die Wiederwahl des Katenser Ortsbrandmeisters André Judel und seines Stellvertreters Dennis Krüger absegnen. Eine reine Formalität dürfte auch die Widmung von Straßen für den Verkehr in Obershagen sein.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller