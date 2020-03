Uetze

Ein Investor will in Uetze auf der Ostseite der Straße Schapers Kamp ein Gesundheitszentrum bauen. Das hat Wirtschaftsförderer Murat Kurt dem Ratsausschuss für Gemeindeentwicklung, Wirtschaft und Finanzen jetzt berichtet. Die Angebote des neuen Gesundheitszentrums gingen in Richtung medizinische Pflege und Bewegung. Mehr könne er vor der Vertragsunterzeichnung noch nicht zu dem Bauvorhaben sagen.

Außerdem sind auf den neuen Gewerbeflächen ein Altenpflegeheim und eine Sechs-Gruppen-Kindertagesstätte geplant. Die Arbeiterwohlfahrt will die neue Kita errichten. Laut Kurt steht die Unterzeichnung aller drei Verträge kurz bevor.

Direkter Anschluss an die B 188

„Das größte Projekt der Wirtschaftsförderung ist die Erweiterung des Gewerbegebiets Uetze Nordost“, sagte Kurt. Mit 5,5 Hektar Fläche werde es das größte neue Gewerbegebiet in der Geschichte der Gemeinde Uetze sein. Die Kommune habe inzwischen den gesamten Bereich erworben. Kurt geht davon aus, dass bis Ende 2020/Anfang 2021 die Planung so weit fortgeschritten sein wird, dass dann die Gemeinde mit der Vermarktung der Grundstücke beginnen kann. Ein Pluspunkt des neuen Gewerbegebiets, das sich an die Gewerbebetriebe auf der Nordseite der Benroder Straße anschließt, ist nach Kurts Ansicht die geplante direkte Anbindung an die Bundesstraße 188.

„Wir haben bereits ernsthafte Interessenten“, berichtete der Wirtschaftsförderer. Dabei handele es sich sowohl um auswärtige Unternehmen als auch um Uetzer Firmen, die umziehen wollen, um sich zu vergrößern. „Ich bin guter Dinge, dass wir das Gebiet schnell vermarkten können“, sagte der Wirtschaftsförderer. Das neue Gewerbegebiet könne man später in Richtung Erse-Park erweitern.

Ausbau des Glasfasernetzes

Ein wichtiges Thema für die Uetzer Wirtschaftsförderung ist laut Kurt die Verbesserung der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet. Über den Ausbau des Glasfasernetzes führe die Verwaltung Verhandlungen mit einem überregionalen und einem regionalen Anbieter, sagte Kurt. Eventuell komme es im zweiten Quartal 2020 zu einem Vertragsabschluss.

Ziel ist es, im Gemeindegebiet die Übertragungsgeschwindigkeit für das Internet mindestens zu verzehnfachen. Derzeit liegt die minimale mögliche Übertragungsgeschwindigkeit nach Kurts Angaben generell bei 30 Megabit pro Sekunde. Nur vereinzelt liege sie in Außenbereichen darunter.

Die Wirtschaftsförderung in der Gemeinde will eine Ladeinfrastruktur für Elektroautos aufbauen. „Darum kommen wir nicht herum“, sagte Kurt. Außerdem plant die Wirtschaftsförderung eine Neuauflage der Bürgerinformationsbroschüre. „Die Alte ist fünf Jahre alt“, betonte Kurt.

Lesen Sie auch

Von Friedrich-Wilhelm Schiller